強積金對沖昨起取消 孫玉菡：不見解僱員工誘因

取消強積金對沖措施昨起生效，勞工及福利局長孫玉菡指，看不到有很大誘因令僱主解僱員工，又說措施對僱員中長期的幫助很大，令他們可以安心，有更多錢為退休作準備。有立法會議員呼籲僱主毋須擔心新機制，但擔心政府資助結束後會出現僱主即時解僱員工的相關爭拗。

在取消強積金對沖的新機制下，僱主不得使用其強制性供款所累算的強積金，抵銷僱員由轉制日起僱用期所衍生的遣散費和長期服務金，另政府同時向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔僱主遣散費或長期服務金轉制後部分的支出。孫玉菡昨在一個電台節目上表示，今次是制度上的大轉變，僱主毋須感到擔心，亦不需要提前解僱員工。他認為，現時勞動市場人手緊張，要聘用新人重新培訓及熟習公司運作，加上舊僱員以往的年資、相關費用可以對沖，新僱員新的年資相關費用則不能，僱主不太可能解僱一名舊員工轉而聘請月薪較低的新人，以節省長服金或遣散費。