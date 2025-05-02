強積金對沖昨起取消 孫玉菡：不見解僱員工誘因

取消強積金對沖措施昨起生效，勞工及福利局長孫玉菡指，看不到有很大誘因令僱主解僱員工，又說措施對僱員中長期的幫助很大，令他們可以安心，有更多錢為退休作準備。有立法會議員呼籲僱主毋須擔心新機制，但擔心政府資助結束後會出現僱主即時解僱員工的相關爭拗。
在取消強積金對沖的新機制下，僱主不得使用其強制性供款所累算的強積金，抵銷僱員由轉制日起僱用期所衍生的遣散費和長期服務金，另政府同時向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，分擔僱主遣散費或長期服務金轉制後部分的支出。孫玉菡昨在一個電台節目上表示，今次是制度上的大轉變，僱主毋須感到擔心，亦不需要提前解僱員工。他認為，現時勞動市場人手緊張，要聘用新人重新培訓及熟習公司運作，加上舊僱員以往的年資、相關費用可以對沖，新僱員新的年資相關費用則不能，僱主不太可能解僱一名舊員工轉而聘請月薪較低的新人，以節省長服金或遣散費。
為配合措施，勞工處在觀塘設立取消強積金「對沖」安排資助計劃服務處，協助僱主了解同日推出、為期25年的「取消強積金『對沖』安排資助計劃」。
政務司副司長卓永興昨出席一個探訪工友活動後表示，為勞工權益作出改善是政府的工作，又稱昨日正式實施取消強積金對沖，是一個有歷史意義、很特別的日子。
議員憂政府資助結束僱主即解僱
勞聯立法會議員林振昇在同一節目呼籲，僱主對新機制不用感到擔心，在昨日「劃線」前仍可對沖，之後如果僱主要支付僱員的遣散費或長期服務金，政府亦有資助計劃。不過，他擔心在資助計劃完結後，僱主可能會以各種理由，即時解僱員工，不向僱員支付長期服務金，而僱員又不同意，因而產生爭拗，要交由勞工處或勞資審裁處解決。
工聯會立法會議員黃國亦表示，取消強積金對沖對僱員的最大幫助，是讓僱員退休時避免長服金或遣散費被對沖，但留意到有些低收入人士本身毋須供款，只有僱主作出的強制性供款。他指，過往政府曾經建議為低收入僱員代供強積金，他認為是精準扶貧政策，估計可以讓30萬僱員受惠。