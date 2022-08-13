強積金對沖關鍵「積金易」平台入直路 積金局重申市況波動勿試捕捉

積金局日前發表2021-22年度年報，積金局主席劉麥嘉軒指，年報讓大眾見證強積金制度多項改革措施的成效，以及對保障打工仔退休權益的決心、未來工作的計劃藍圖等。她又提到，近月市況波動，局方亦主動透過不同渠道，包括新聞媒界、與不同持份者會面等，提醒計劃成員勿過慮短期波動，切忌捕捉市況以免得不償失。

取消強積金對沖草案通過，仍待「積金易」平台等推出落實，劉麥嘉軒過去一年的努力，平台的開發工作已經進入直路，並已聯同積金易平台有限公司監督項目的實施進度和每項重要細節，包括與受託人商討加入積金易平台的次序，籌備系統測試策略和策劃平台分批啟用時的大型宣傳、持份者聯繫及公眾教育活動等，以作配合確保平台安持推出。

劉麥嘉軒表示，積金局推動投資選擇多元化，包括年內立法會通過政府和積金局提出的法例修訂建議，容許強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行及內地政策性銀行發行的債券，擴闊投資領域。在市況波動之際可分散投資，但也透過不同渠道重申強積金是長線投資，毋須過慮。她續指，局方不遺餘力保障計劃成員，主動跟進僱主拖欠強積金供款情況；上年度向違反強積金法例的僱主發出超過30萬張清繳拖欠供款通知書、提出1,028宗民事申索，以及發出280張刑事檢控傳票，成功為82,800名僱員追討1.4億元的拖欠強積金供款。