強積金收費水平減幅36%，積金局︰收費仍有下調空間

強積金受託人高收費問題一直惹關注。積金局指，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」，由2007年的2.1%降至上月底1.35%，減幅36%，在404隻強積金基金當中，約三成(120隻基金)的基金開支比率低於1%。局方認為收費仍有進一步下調空間。

積金局以多管齊下策略推動強積金受託人減費

積金局主席劉麥嘉軒昨在網誌指，積金局多年來透過多管齊下的策略推動減費，包括在2012年推出俗稱「半自由行」的「僱員自選安排」和在2017年推出設有收費上限俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」等創造收費下調空間。