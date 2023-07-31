強積金總淨資產值1.1萬億元 積金局去年討1.45億拖欠供款

積金局發表最新一份年報，提到過去一年共為逾9.6萬名僱員討回1.45億元拖欠供款，截至今年3月淨資產值達11,100億元，有2,580億元為淨投資回報，佔整體約23%。積金局主席劉麥嘉軒稱，正推展的積金易平台備受國際關注，更獲國際組織邀請分享，又相信取消「對沖」安排有助增加就業人口退休儲備。

積金局在《2022-23年報》提到，過去一年共巡查929間僱用場所、就拖欠供款個案發出逾34.6萬份付款通知書，為96,600名僱員討回1.45億元拖欠供款，另向88名屢次拖欠供款的僱主發出罰款通知書。同期，積金局接到3,723宗投訴，以建造業1,086宗最多，佔整體29%；其次是佔16%、有614宗的飲食業。當局指，整體投訴事項以僱主拖欠供款或沒有安排參加強積金計劃最多，分別有2,841宗和1,151宗。

31名僱主董事罪成共罰38.6萬元

年內，積金局向涉嫌違例的僱主及有限公司董事或管理人員，合共發出268張檢控傳票，當中有30名僱主和一名有限公司董事被判拖欠供款或沒有為僱員參加強積金罪成，合共罰款38.6萬元。

另外，積金局指截至今年3月，強積金總淨資產總值為11,100億元，包括8,510億元淨供款和2,580億元淨投資回報。同期，在1,090萬個強積金帳戶當中，有290萬個根據預設投資策略規定投資，或在策略下的成分基金投資，總資產為894.4億元。強積金基金開支比率3月底為1.33%，較2007年推出基金的2.10%為低。

取消「對沖」鞏強積金制度

劉麥嘉軒在報告指，積金易平台以數碼方式集中處理所有強積金計劃行政工作，涵蓋制度所有參與者，項目因而備受國際廣泛關注，早前更獲經合組織及國際退休金監管機構組織邀請分享發展。她形容，這令積金局更有決心使之成為說好香港故事的成功篇章。政府已公布強積金2025年5月1日起取消「對沖」安排，劉麥嘉軒認為有助鞏固強積金制度，增加就業人口的退休儲備。