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2023-11-26 13:44:48

強積金｜劉麥嘉軒：可扣稅自願性供款帳戶數目按年增一成 截至9月約7萬個

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劉麥嘉軒指強積金可扣稅自願性供款帳戶的數目穩步上升。(資料圖片)

劉麥嘉軒指強積金可扣稅自願性供款帳戶的數目穩步上升。(資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒今日(26日)在網誌表示，政府正就為僱主就65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施這項稅務措施，屆時僱主為其 65 歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的 100%增至 200%，這措施有助增加銀髮族的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，是僱員、僱主和社會三方共贏的方案。

僱主在加強僱員退休保障方面擔當重要角色

劉麥嘉軒表示，強積金可扣稅自願性供款自2019年推出， 帳戶數目每年穩步上升，至今年9月30日，TVC帳戶數目約70,000個，比去年同期上升一成，相對三年前高出67%，至2023年9月總供款額達92億。她又指，僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色。由今年年初至9月底，在強積金650億的總供款額中，$153億為自願性供款，當中僱主自願性供款部分佔78%。

 

呼籲僱員及早供款

劉麥嘉軒指，強積金可扣稅自願供款目的，是透過稅務誘因鼓勵打工仔女額外供強積金，先儲未來錢，壯大退休儲備，供款人可享薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠。她舉例，若由22歲開始，每個月供款1,500元，到65歲退休時，估計從TVC所累積產生的強積金接近$180萬。相反，若在40歲時才開始每月供同等款項，退休時所得的強積金接近72萬，少約108萬。
 

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