強積金｜BNO護照提早領取MPF被拒　《華爾街日報》稱「資產被沒收」　積金局指誤導

日前《華爾街日報》發表題為「Hong Kong’s Hostage Pensions」的報道，指有關強積金計劃成員以英國國民(海外)(BNO)護照申請提早領取MPF被拒，積金局今(17日)回應指報道屬誤導。

同時，積金局重申，香港政府於2021年1月發表聲明，不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取MPF的證據 。

積金局聲明指出，該篇報道錯誤地描述強積金計劃成員的資產被沒收，積金局對這種毫無根據的說法予以強烈譴責。這不但誤導公眾，更損害強積金制度的可信度。積金局要求《華爾街日報》刪除相關錯誤內容，以及根據事實作正確報道。

《華爾街日報》日前報道，有市民欲以BNO護照申請提早領取強積金被拒，形容是「資產被沒收」。(資料圖片／陳奕釗攝)

強積金公司需擔當好把關者角色

積金局表示，強積金受託人及公司在審理以「永久性地離開香港」為理由而提早提取強積金的申請時，有責任依本港法例行事，擔當把關者角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。每宗申請都應按申索人提供的證據及自身情況進行評估。

強積金仍保留於戶口內

積金局強調，強積金作為界定供款的退休儲蓄制度，具備足額資金。計劃成員的強制性供款一經存入帳戶，即全數及立刻歸屬於有關計劃成員，而強積金亦會存放在計劃成員的個別帳內。

成員若以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取強積金，必須提供受託人信納的文件及證據。如受託人不信納有關證據及拒絕相關申請時，相關強積金將會繼續保留於計劃成員的強積金帳戶內。

稱英國違反備忘錄承諾

積金局發言人表示，中英兩國政府對於如何處理BNO護照早有共識，並於1984年互換備忘錄確認。英方在備忘錄中明確承諾，不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。英方做法實質性改變了BNO護照性質，根本地違反了英方在備忘錄中的承諾。