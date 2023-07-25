強颱風杜蘇芮明闖本港800公里 天文台或發一號風球

熱帶氣旋杜蘇芮昨已增強為強颱風，天文台預計，杜蘇芮會增強為超強颱風，並在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶；根據現時預測路徑，杜蘇芮在周三進入香港800公里範圍，屆時會視乎預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號風球。
昨午8時，強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉之東北偏東約570公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。天文台指，杜蘇芮在過去兩三日橫過菲律賓以東海域，由於該區的海水表面溫度超過攝氏28度、「熱帶氣旋潛熱」高、大氣垂直風切變低而且高層輻散良好，故杜蘇芮迅速增強。
高溫觸發驟雨及狂風雷暴
天文台預計，杜蘇芮未來兩三日移向呂宋海峽，隨後可能移向廣東東部沿岸，亦有可能靠近台灣南部一帶。受其外圍下沉氣流影響，本周中期華南天氣持續酷熱，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。九天天氣預報顯示，今(25日)起一連三日天氣極端酷熱，最高氣溫持續高逾34度，預計周五略為回落至31度。
據中央氣象台發出消息，杜蘇芮將於周五(28日)早上於福建沿海登陸，之後向北偏西方移動，需警惕強風雨影響。但內地氣象專家同提醒，杜蘇芮未來發展強度和移動路徑尚存不確定，須密切留意變化及走向。