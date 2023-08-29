強颱風蘇拉｜天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告

【12:12更新】 天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

香港天文台以「拖拖拉拉」形容強颱風蘇拉難以預測的路徑。不過，中、日、韓、菲等官方氣象機構，先後修訂蘇拉的預測移動路徑，最新會在香港附近掠過，內地中央氣象台甚至預測，強颱風蘇拉會吹向廣東中東部一帶近岸掠過，風力至少屬颱風級，與香港非常接近。天文台今早亦公布最新路徑圖，預測強颱風蘇拉與本港非常近。

在上午10時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約540公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,290公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。