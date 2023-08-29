強颱風蘇拉｜天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告

【12:12更新】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。
香港天文台以「拖拖拉拉」形容強颱風蘇拉難以預測的路徑。不過，中、日、韓、菲等官方氣象機構，先後修訂蘇拉的預測移動路徑，最新會在香港附近掠過，內地中央氣象台甚至預測，強颱風蘇拉會吹向廣東中東部一帶近岸掠過，風力至少屬颱風級，與香港非常接近。天文台今早亦公布最新路徑圖，預測強颱風蘇拉與本港非常近。
在上午10時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約540公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,290公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。
香港天文台：蘇拉路徑變數較大
天文台指，熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日橫過呂宋海峽，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來兩三日廣東地區天氣酷熱。天文台預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸，該區風勢較大，海有湧浪。