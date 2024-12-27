彌敦道火爆男追巴士㩒緊急掣「截車」 九巴及運輸署嚴厲譴責 (有片)

送車尾難免令人感火爆，但洩憤都要適可而止。近日網上流傳短片，片中可見一名身穿格仔衫男子在尖沙咀彌敦道近重慶大廈對開，追趕一架正往屯門的260X路線九巴。短片開始時已見男子成功追到巴士「落車門」位置，他不斷加速並按下2次巴士車頭的緊急用太平門掣，巴士隨後亦疑因交通燈變紅而減慢車速。男子見「截車」成功後，便大叫一聲「我X你老X啊！」，並兜過車頭走向駕駛位置，怒罵車長。影片完結。

網民：世界末日前嘅最後一班車

該名男子的行為引來網民熱論，除咗認為男子的行為危險之外，不少網民表示無必要這樣追巴士，「上唔到咪下班車囉」、 「你好X趕咩？做咩手多多㩒制」、「咁趕時間，搭的士啦」更有人戲稱「依架一定係世界末日之前離開地球嘅最後一班260X」。另外，有自稱是涉事巴士下層乘客的網民表示，當時「有條友係咁拍架車 衝出馬路擋住巴士」，「司機由頭到尾都冇開過門，(男子)佢走咗去司機前面應該都係鬧司機，司機好似冇理佢，轉燈佢就自己賞花杏仁露(上返行人路)」。