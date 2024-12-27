彌敦道火爆男追巴士㩒緊急掣「截車」 九巴及運輸署嚴厲譴責 (有片)

送車尾難免令人感火爆，但洩憤都要適可而止。近日網上流傳短片，片中可見一名身穿格仔衫男子在尖沙咀彌敦道近重慶大廈對開，追趕一架正往屯門的260X路線九巴。短片開始時已見男子成功追到巴士「落車門」位置，他不斷加速並按下2次巴士車頭的緊急用太平門掣，巴士隨後亦疑因交通燈變紅而減慢車速。男子見「截車」成功後，便大叫一聲「我X你老X啊！」，並兜過車頭走向駕駛位置，怒罵車長。影片完結。
網民：世界末日前嘅最後一班車
該名男子的行為引來網民熱論，除咗認為男子的行為危險之外，不少網民表示無必要這樣追巴士，「上唔到咪下班車囉」、 「你好X趕咩？做咩手多多㩒制」、「咁趕時間，搭的士啦」更有人戲稱「依架一定係世界末日之前離開地球嘅最後一班260X」。另外，有自稱是涉事巴士下層乘客的網民表示，當時「有條友係咁拍架車 衝出馬路擋住巴士」，「司機由頭到尾都冇開過門，(男子)佢走咗去司機前面應該都係鬧司機，司機好似冇理佢，轉燈佢就自己賞花杏仁露(上返行人路)」。
運輸署向九巴跟進
九巴表示，前晚約9時45分，涉事260X巴士在彌敦道近中間道巴士站上客後開出，駛至近北京道的交通燈位前面時，一名男子突然闖進行車線並拍打車身，車長即時停車了解情況，該名男子繼而不停大聲指罵車長，其後自行離去。九巴嚴厲譴責該名男子行為，強調任何人在巴士正常行車期間，意圖干擾或妨礙巴士運作、嘗試截停巴士和強行按動只供緊急時使用的太平門掣，會對其個人本身、車上乘客和其他道路使用者構成嚴重危險，九巴已知悉事件，現正研究適當的跟進行動。運輸署亦非常關注並嚴厲譴責，會向有關專營巴士營辦商跟進了解事件。
運輸署表示，非常關注並嚴厲譴責事件，指有關行為不但影響行駛中的巴士和車上司機和乘客安全，也為個人和其他道路使用者帶來危險。署方會向有關專營巴士營辦商跟進。
可罰款5000元和監禁6個月
發言人說，根據法例，公共巴士乘客或有意乘搭的人士，不得使用不良或冒犯語言或作出不守規矩的行為、故意妨礙或阻撓車輛司機、刻意妨礙或干擾車輛運作，或對任何其他人造成滋擾或不便等。任何人無合理辯解違反規定即屬犯罪，一經定罪可罰款5000元和監禁6個月。