形容團隊多元團結忠誠 李家超率26人新班子亮相

國務院昨早任命第六屆特區政府主要官員，候任行政長官李家超下午率領26名主要官員亮相。李家超感謝中央接納提名，及對他及團隊的信任及支持。他指，與中央就組班溝通時，獲提醒要廣納人才和有共同理念，對自己選的官員感到「十分滿意」，形容新班子背景多元、團結、忠誠、執行力強，且與他有共同施政理念，未來將與各界齊心協力，迎難而上，同為香港開新篇。
新一任政務司長，由原來的特首辦主任陳國基出任；副司長是修例風波期間，對話辦公室主任、退休政務官卓永興。3名司長中只有財政司長陳茂波留任，發展局長黃偉綸升任財政司副司長。至於律政司正、副司長都是新面孔，分別是大律師公會前主席林定國，和本身是律師的民建聯副主席兼立法會議員張國鈞。李家超亦委任保安局常任秘書長葉文娟當特首辦主任，形容她敢於進言，可跟自己優勢互補。
三司十五局中，13人是由現屆政府留任或升任，亦有6個新面孔加入問責班子，包括3位立法會議員。另外，新班子中有6名女性，佔問責團隊四分一，為歷屆政府最多。李家超形容：「這個班子是一支多元、團結、忠誠、執行力強的團隊，跟我有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題，我們會以誠懇態度聆聽、溝通、接觸市民。」
李家超：對制裁嗤之以鼻
下屆政府的一、二把手均被美國列入制裁名單，李家超稱不會尋求解禁，他指稱：「我會嗤之以鼻，我不會理會所謂制裁。」對於新班子不少成員均是公務員出身，是否想帶出一洗武官治港的觀感。李家超强調，主要是考慮人選有否相關經驗、知識及能力。新班子將於7月1日正式就任，對於外界指新班子未包含現任特首林鄭月娥的「愛將」，李家超稱，不會干涉創造理論、吸引注意力的人，又指換屆必然會有人事更替。候任政務司長陳國基指，上任後將要求各部門精簡程序，提升效能，亦會盡快商討正、副司長的分工，優先處理民生事項。
林定國：擦亮香港法治金漆招牌
候任律政司長林定國指，法治是香港金漆招牌，「未來會擦得更亮麗，讓每個人深感驕傲，令其他人深感羨慕。」林定國被問及曾強硬批評一地兩檢令本港法治震盪，他回應指，「多年過去，事實證明一地兩檢不但合法，也最符合香港整體利益」。對於悼念六四的行為是否合法他則不予評論。至於國安法的檢控數字，會否成為評價律政司工作的關鍵績效指標(KPI)，林定國說維護國安是憲法和基本法下的基礎任務，重申律政司檢控只視乎證據、法律和檢控指引，沒有其他考慮。
續任財政司長的陳茂波則表示，制裁可能會對金融市場、營商環境有很短暫的心理影響，他會以底線思維做好風險防範。他又指，國安法生效後，本港上市首次集資及設立地區總部的數目等仍創新高，香港要對自己有信心。 (相關新聞見A6~A8)