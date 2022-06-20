形容團隊多元團結忠誠 李家超率26人新班子亮相

國務院昨早任命第六屆特區政府主要官員，候任行政長官李家超下午率領26名主要官員亮相。李家超感謝中央接納提名，及對他及團隊的信任及支持。他指，與中央就組班溝通時，獲提醒要廣納人才和有共同理念，對自己選的官員感到「十分滿意」，形容新班子背景多元、團結、忠誠、執行力強，且與他有共同施政理念，未來將與各界齊心協力，迎難而上，同為香港開新篇。

新一任政務司長，由原來的特首辦主任陳國基出任；副司長是修例風波期間，對話辦公室主任、退休政務官卓永興。3名司長中只有財政司長陳茂波留任，發展局長黃偉綸升任財政司副司長。至於律政司正、副司長都是新面孔，分別是大律師公會前主席林定國，和本身是律師的民建聯副主席兼立法會議員張國鈞。李家超亦委任保安局常任秘書長葉文娟當特首辦主任，形容她敢於進言，可跟自己優勢互補。

三司十五局中，13人是由現屆政府留任或升任，亦有6個新面孔加入問責班子，包括3位立法會議員。另外，新班子中有6名女性，佔問責團隊四分一，為歷屆政府最多。李家超形容：「這個班子是一支多元、團結、忠誠、執行力強的團隊，跟我有共同施政理念，重視團隊精神，以結果為目標解決問題，我們會以誠懇態度聆聽、溝通、接觸市民。」

