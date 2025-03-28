彩虹落幕時(一)｜曾接待瑪嘉烈公主 名人足跡家中留 九旬街坊難忘制水當看更 難捨街坊情誼

1966年，英國瑪嘉烈公主訪港，並到訪彩虹邨翠瓊樓一高層單位。當時的女戶主區麗群，小心翼翼地接待公主。瑪嘉烈公主返英後向她回信，表達謝意。這段經歷，多年後也未有在區麗群的腦海中褪色。由於單位的位置得天獨厚，歷年來其家曾留下不少名人足跡，港督、議員、外國建築師……彩虹邨甫落成便遷入，一甲子生活苦樂交織，彷如七色彩虹。面對家園重建在即，區麗群感嘆：「好唔捨得，亦都好唔願意。」 記者：朱慧恩

現年的89歲的區麗群，是彩虹邨第一代居民，彩虹邨甫落成，便搬進位於翠瓊樓的單位。她憶述，當年先生任職私家車司機，自己是家庭主婦，當時他們居無定所，「老板搬到邊就去邊，初時住車房，環境唔好。」後來，先生轉任職大型巴士公司，變相「上樓」有優勢，最終順利獲派彩虹邨。「當時知道派到彩虹邨真係開心到飛起啊！」時至今日，區麗群憶起時笑靨依舊，這個60年前的好消息，彷彿昨日才得知。 區麗群憶述，最初入住彩虹邨時，遇上制水，「當時4日制水一次，要搵個大水缸先敢入伙，裝好4日用嘅水。」她又指，初時邨內治安不太好，居民自組互助委員會，手執木棍，輪流充當看更。當年一個百多二呎的單位，月租55元，生活不如現在般物質豐裕，「要公一份婆一份先夠生活」，當年區麗群就如其他家庭主婦般，接一些手工活幫補家計，夫婦二人勤勤懇懇，「都算過得幾好。」

達官貴人曾是家中「座上客」 入住彩虹邨後，區麗群和家人生活靜如湖水，直至數年後，瑪嘉烈公主的來訪，令區家的生活泛起一陣漣漪。1966年，瑪嘉烈公主訪港，由於區麗群的家位於彩虹邨中心，加上位處高層，方便來賓上落，所以區家就順理成章成為「公主接待專區」。 當時，區麗群不諳英文，當時就學了句「Sit down」招呼公主坐下；更預備了一套「八仙賀壽」贈予公主。「公主好高興，返到英國都有回信多謝我哋。」她又笑言，「當時很多人以為我好著數，實情係咩都無。」自此以後，區麗群的家就成了「貴賓接待處」，名人來去如輪轉，港督戴麟趾、議員，以至前來參觀香港公屋設計的外國建築師，都曾是區家「座上客」，十分威水。 當時區麗群育有一女，10年來，她一直盼懷第二胎。她說，也許是沾了瑪嘉烈公主的貴氣，不久便懷上了幼女，並取名崔嘉寶(現名崔加寶)，後來成為參選港姐入行、並備受電視台力捧的「銀河十星」之一。在區麗群眼中，彩虹邨不但交通方便，而且風水好，「出了不少名人，我哋嘅第二代都幾好。」

人情味是塊寶 不捨敲碎 雖然瑪嘉烈公主來訪轉眼已過六十載，但這段記憶並未塵封，偶爾在腦海的相簿中翻一翻那些黑白照，為區麗群的生活輕輕抹上色彩。而令她感到溫暖的，還有鄰里之間的人情味。那時還未是各家自掃門前雪的年代，街坊常常打開門不忌諱、又分享自家出品的美食，幾家人聚首切月餅慶中秋。然而，昔日溫馨日子的記憶，都隨著街坊移民、搬遷和推土機的碾壓，將隨風消散。 「當然唔願意，好多老人家都唔願意。」說起彩虹邨重建，區麗群不禁感慨起來。彩虹邨將分三期重建，而區麗群所居住的翠瓊樓列入第三期重建，意味著還有一段漫長的等待。但她亦坦言，邨內有些路較窄，部分設施也確實很舊了，縱然重建，也輪不到她擔憂。「都唔知等唔等到啦，咁老啦。」