彩虹落幕時(三)｜舊屋邨有諗頭 新公屋失美感 建築師：屋邨保育須思考

1965年、即彩虹邨落成後的數年，因其注入「包浩斯」(Bauhaus)風格元素，空間布局具美感且具人性化的設計，使它獲得香港建築師學會頒發最高榮譽的「銀牌獎」。香港建築師學會副會長、建築師潘浩倫直言，彩虹邨的設計於當年屋邨而言，「無邊條好得過呢度」。政府銳意縮短公屋輪候時間，蓋公屋強調提速提量，對屋邨保育的著墨卻不多。彩虹邨重建在即，昔日的特色打卡位能否再現？潘浩倫認為，屋邨保育絕對要思考。

彩虹邨是由巴馬丹拿建築及工程師有限公司設計，融入「包浩斯」風格元素；加上設計時樓與樓之間營造出層次與空間感，其仿如「小城鎮」的設計概念，使它獲得建築師學會的大獎。潘浩倫表示，彩虹邨的設計概念是希望做一個小城鎮，「就如中間一個廣場，有街市有店舖，有行街的感覺。」

公共空間逐漸消失

建築設計上，彩虹邨與今天的新式公屋有很多不同之處。潘浩倫舉例指，當時的屋邨密度不像現在的高，會利用很多平台創造出大空間，例如彩虹邨的籃球場，下層就是停車場。此外，舊式屋邨亦很善用空間，為居民預留休閒地方。他指，如樓梯口或電梯口對出的空間較大。後來，到「Y型樓」的年代，「每兩三層樓都有一個大lobby，中間設有公共空間。」直至2000年代始，公屋單位的面積變得較「緊張」，加上發展方向欲與私樓「睇齊」，令公共空間逐漸收窄。

相比起以往樓層不高但錯落有致的屋邨設計，現在的都是標準式的設計。他認為，保育現有屋邨是一個值得關注的議題。事實上，香港建築師學會去年曾就彩虹邨重建去信房屋局，促政府在拆除與保育之間取得平衡。現時一些屋邨重建後，也有做相關保育工作，例如蘇屋邨既保留一兩個舊時的建築，亦有一些紀念展。不過，潘浩倫認為，現時政府保育屋邨的方式，未必是很「劃時代」。

潘浩倫指出，不論是建一條屋邨，還是一個新市鎮，政府所作的決定，都影響着整個城市的景象。「標準化形式的弊病是，Identity(特徵)減弱了，變得很重複和單一。」他認為，一個城市既有的脈絡和布局應該要延續，香港亦應該要思考如何做得較好。