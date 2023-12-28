彩虹邨重建｜僅首期重建戶可優先揀宏照道綠置居　候任區議員倡准一期住戶回遷二三期

政府研究分三期重建彩虹邨，容許首期重建戶2028年遷置九龍城美東邨，或優先選購2025/26年落成的九龍灣宏照道二期綠置居或居屋，惟房屋署表示，第二、三期重建戶只可優先選購該期宣布重建後推出的綠置居或居屋。候任黃大仙區議員莫健榮認為，應容許全邨住戶購買宏照道綠置居，並騰出二、三期的單位，優先編配予一期住戶調遷，「有啲長者想原邨安置，唔介意搬兩次。」 記者︰曾偉龍 房屋局局長何永賢日前宣布，將研究分三期重建彩虹邨7,400個單位，第一期重建戶最快可於2028年遷入九龍城美東邨，研究預計明年底完成。房屋署回覆《am730》時交代調遷安排，指受彩虹邨第一期清拆計劃影響的住戶可優先選購宏照道二期項目的1,467個單位，或於目標清拆日期前推售的其他居屋或綠置居單位。至於往後期數受影響的住戶，可優先選購在相關期數清拆計劃宣布後所推售的居屋或綠置居單位，直至目標清拆日期為止。

莫健榮：三期住戶均可優先選購宏照道綠置居做法較佳 候任地委會界別黃大仙區議員莫健榮認為，過去與房屋署商討時，曾同意彩虹邨重建三期住戶均可以優先選購宏照道綠置居，做法較現時為佳，因為包括二、三期重建戶於最遲2026年入住綠置居後，可騰出部分單位，編配希望原邨安置的一期住戶到二、三期空置單位，「有啲長者想原邨安置，唔介意搬兩次。」他續指，輪候冊人士知道彩虹邨「剩番幾年貨仔」，未必願意遷入，優先編配予重建一期的長者戶在資源運用上較合理。 根據現時安排，重建一期住戶可優先選購宏照道二期綠置居，但房屋署未有公布其他鄰近彩虹邨的綠置居地盤，供未來的二期、三期居民優先選購。莫健榮指，2028年才首期搬遷，未來選址仍言之尚早，但鑽石山鳳德道、星河明居以北有一幅原擬作資助出售房屋的綠化地帶土地，遭上屆區議會反對發展，據知房屋署將捲土重來，料提供逾2,000伙，屆時有空間撥出部分單位作綠置居，供彩虹邨後期重建戶優先選購，但現時無法估計落成日期。至於黃大仙區內另一個牛池灣村項目，由於已撥予房協興建乙類屋邨，改作綠置居機會則較微。 ▼彩虹邨仍有不少商舖營業▼