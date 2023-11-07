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2023-11-07 10:49:51

彩虹邨重建｜公屋聯會料20年完成　指很多居民希望重建

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彩虹邨重建

消息指彩虹邨將納入屋邨重建計劃。

1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨，據了解接近7,400個單位將分期重建。公屋聯會主席文裕明在電台節目表示，彩虹邨屬大型屋邨，如果搬遷計劃分兩至三期進行，估計需要約20年才能完成。文裕明表示彩虹邨房屋質素偏差，很多居民反映希望重建。他建議可以考慮以觀塘宏照道的公屋項目接收居民，亦可以考慮先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。

料宏照道公屋可安置一半彩虹邨居民

身兼房委會委員的立法會議員鄧家彪在同一節目說，如果宏照道的項目全部用作吸納彩虹邨的居民，相信可以處理到約半數居民。他又說彩虹邨內有不少居民關心社區網絡問題，因為很多街坊住了40、50年以上，有很多老相識或姻親關係，如果能夠一大批街坊搬遷至新社區，能夠較好保留原有社區網絡。

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彩虹邨每年維修費料達2至3億元

測量師學會前會長何鉅業表示，如彩虹邨這類較早期的公共屋邨，有很多外牆石屎剝落或室內滲水等問題，估計每年維修費用達2至3億元，維修成本可能是20至30年樓齡屋邨的兩、三倍或以上。何鉅業說彩虹邨是位處市區較難得的完整土地，如果用盡地積比率，相信可興建40至50層高的樓宇，他認為有關地皮用作興建公屋會較恰當，在設計上可以加添區域公共元素，令連帶新蒲崗的整個地區，有更好的社區設施配套。另外，亦可以留有空間增加商業元素，增加停車位以加強港鐵彩虹站的轉乘作用。

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政府重申考慮重建涉及多方面因素

至於房屋局局長何永賢表示，不評論當局是否有意重建彩虹邨，她強調在考慮是否重建公共屋邨時有多方面因素，包括屋邨的樓宇結構質素、老化情況、未來投入的維修資金會否越來越多、屋邨附近有否合適的安置屋邨等。另外，亦會視乎屋邨的重建價值，如果本身座數不多，重建不會增加很多單位，加上屋邨內的配套設施比例上亦有要求，重建時要撥出一定地積比作相關用途。她說揀選屋邨並不容易，要小心研究，落實後才公布。

近期接連有多幅土地項目流標，何永賢表示政府不會就流標及經濟情況作揣測。而施政報告提出樓市「減辣」措施，何永賢指政府要平衡整個大局，不能單看一邊，因仍有很多人希望「上車」。至於公布措施後，樓市未有明顯變化，何永賢認為只是公布了短時間，相信要時間鞏固。

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