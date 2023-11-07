彩虹邨重建｜公屋聯會料20年完成　指很多居民希望重建

1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨，據了解接近7,400個單位將分期重建。公屋聯會主席文裕明在電台節目表示，彩虹邨屬大型屋邨，如果搬遷計劃分兩至三期進行，估計需要約20年才能完成。文裕明表示彩虹邨房屋質素偏差，很多居民反映希望重建。他建議可以考慮以觀塘宏照道的公屋項目接收居民，亦可以考慮先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。

料宏照道公屋可安置一半彩虹邨居民

身兼房委會委員的立法會議員鄧家彪在同一節目說，如果宏照道的項目全部用作吸納彩虹邨的居民，相信可以處理到約半數居民。他又說彩虹邨內有不少居民關心社區網絡問題，因為很多街坊住了40、50年以上，有很多老相識或姻親關係，如果能夠一大批街坊搬遷至新社區，能夠較好保留原有社區網絡。