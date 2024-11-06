彩虹邨重建 區議員憂長者難適應 社署：確保社福服務不受影響 或提供津貼

政府日前宣布彩虹邨重建方案，料遷置需時15年。黃大仙區議會昨開會討論彩虹邨重建方案，多名區議員關注政府如何協助邨內長者搬遷及適應環境。社署回應指，會與區內的社福機構商討，確保相關服務不受重建影響，亦會為居民提供協助。亦有區議員關注如何協助受影響商戶搬遷，房署表示，有既定機制協助商戶，正思考日後重現特色店舖。

黃大仙區議員劉婉儀表示，邨內有三成五居民是長者，新環境的轉變或致長者不安，關注如何協助獨居長者。此外，她亦關注社署是否會為長者提供搬遷津貼。另一區議員李東江則表示，邨內的居民重視鄰里關係，關注政府會否成立服務隊，協助居民適應新環境，或提供一些過渡性服務。

社署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍回應指，一直和房署與區內的社福機構商討，確保邨內的關鍵社區服務不受重建影響。他又指，當長者遷至新邨，原先接受的服務會由其他機構接手，社署會與相關機構商討如何交接。吳偉龍又提到，屆時會為遷至新邨的居民提供協助，例如社區資源、校網和診所等資訊的協助；如有需要亦會提供經濟上援助，例如搬屋和添置新電器的津貼等。