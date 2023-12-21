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2023-12-21 16:41:19

彩虹邨重建｜可遷美東邨或優先購宏照道綠置居 分三期安置居民

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消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝)

消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝)

房委會宣佈重建樓齡平均達60歲的彩虹邨，房屋局局長兼房委會主席何永賢表示，彩虹邨現有約7,400個單位，計劃分三期重建，每期涉約2,500個單位，重建後預計提供9,200伙，增加1,800單位，增長約24%

何永賢指出，同屬黃大仙區內的美東邨項目將提供2,860個單位，可用作受首期重建影響的住戶的遷置屋邨，數量上已足夠，同時亦提供宏照道第二期1,640伙綠置居選項，讓有興趣置業的住戶優先選購。

消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 彩虹邨重建｜據報分期清拆 公屋聯會：或以宏照道項目安置 彩虹邨重建 彩虹邨 彩虹邨 彩虹邨 彩虹邨 彩虹邨 彩虹邨 彩虹邨 英女王伊利沙伯二世的妹妹瑪嘉烈公主1966年訪港時，亦到過彩虹邨探訪居民。（圖片來源：房委會官網） 圖片攝於1979年，龍翔道與清水灣道交界的一處建築地盤，背景可見獅子山和彩虹邨。當年興建香港地鐵觀塘線，增加了東九龍區市民的流動性。（圖片來源：Getty） 圖為1964年的彩虹邨。彩虹邨的大廈和內街命名，其實都與顏色有關。其中街道名稱更以彩虹七色為首，包括有紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鍾路、紫葳路。（圖片來源：房委會） 1969年成為美國總統的尼克遜，曾於1964年訪問香港，期間參觀過彩虹邨，這幀圖片拍低了他穿着西裝與彩虹街坊打羽毛球的一幕。（圖片來源：房委會官網） 這幀照片摘自志蓮淨苑官網，淨苑位置以紅圈標示。圖片攝於1980年代大老山隧道施工初期，隧道周邊滿是竂屋，左前方的左可鑽石山一帶新型住宅大樓建設進行得如火如荼，圖右下方為彩虹邨。（圖片來源：志蓮淨苑官網） 房屋局長何永賢表示，房委會策劃小組委員會通過展開彩虹邨重建的研究(陳奕釗攝) 房屋局長何永賢表示，房委會策劃小組委員會通過展開彩虹邨重建的研究(陳奕釗攝) 房屋局長何永賢表示，房委會策劃小組委員會通過展開彩虹邨重建的研究(陳奕釗攝)

重建預計需時15

何永賢解釋，彩虹邨有逾20%戶型屬一人單位，與美東邨相若，故美東邨是適合的遷置資源。何永賢又指，當第一期居民遷入遷置屋邨後，便可啟動重建，完成後可將第二期重建的居民遷入已落成的第一期項目，再開展第二期重建，最後以同樣方法啟動第三期重建，預計需時15年。

農曆新年後收集居民意見

何表示，政府將分三階段展開研究，明年農曆新年後將有團體落邨與居民接觸和收集意見，第二階段將辦工作坊、派發問卷和進行訪問，收集居民認為彩虹邨的特色元素，第三階段則透過刊物將收集到意見與居民溝通，最終有關意見會供團隊考慮，放入重建後的彩虹邨之中；同時彩虹邨重建項目的單位、座數和有否停車位等亦會平衡完成。她又指，重建不只會增加單位，同時會改善彩虹邨的交通交匯處，透過改善樓宇佈局，擴闊道路。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

重建後保留七彩設計

彩虹邨七彩顏色設計深入民心，被問及會否保留屋邨的設計特色，何永賢指，設計團隊將向居民收集意見，相信七彩顏色將會是收到的意見，團隊會吸收意見，並放入未來設計中，希望在未來新彩虹屋邨反映。至於彩虹邨內的商戶安排，何永賢指，有關商戶有優先權競投房委會其他屋邨商舖。

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