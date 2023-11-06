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2023-11-06 19:12:00

彩虹邨重建｜據報分期清拆 公屋聯會：或以宏照道項目安置 房屋局：難以提早列出重建名單

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彩虹邨重建｜據報分期清拆 公屋聯會：或以宏照道項目安置

彩虹邨重建｜據報分期清拆 公屋聯會：或以宏照道項目安置 (李睿哲攝)

《明報》今日(6日)引消息報道，房委會已選定樓齡有60年歷史、逾7,400個單位的彩虹邨進行重建，預計分期清拆，初步傾向於區議會選舉後公布消息。

區議會選舉後公布消息 料新樓宇可達40層

公屋聯會總幹事招國偉今早於電台節目回應，彩虹邨樓齡較舊，位於前啟德機場跑道航線上，樓宇高度較矮，料重建新樓宇可達40層，將提供較多公屋單位。他指彩虹邨規模大，勢要分期分批重建，料可用同區宏照道正發展的公屋項目安置首批住戶。

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立法會議員料重建需最少20年

彩虹邨於1962至1964年落成，屬較大型屋邨涉約7,400個單位，報道引立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，彩虹邨因鄰近舊機場興建樓層有限，預計重建後可興建約40層高樓宇，提供更多單位，故贊成建議。惟他強調重建前提是周邊有遷置資源，料若邊安置邊分批重建，估計整個重建需花至少20年以上。

何永賢：需考慮不同因素 難以提早列出重建名單

房屋局長何永賢表示，就委會屋邨重建項目，局方需要仔細考慮各項因素。她指，明白居民希望盡早知悉重建計劃，惟政府需要掌握屋邨老化情況，以及調遷安排，難以提早把將會重建的屋邨列出來。她形容，並非「年紀大不一定身體最差」，樓齡高不一定就要優先重建。她表示，會檢視一些較老舊的屋邨，正在進行研究，稍後會適時公布新項目。

華富邨提重建至完成 需時約27年

消息稱以南區老牌公屋華富邨為例，該邨於1967年落成，提供逾9,100個單位，規模及樓齡均與彩虹邨相近。按計劃華富邨分3期計劃重建及搬遷，預計於2041年才完成整個搬遷工程，即由2014年提出重建至完成計劃需時約27年。

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外地遊客被彩虹邨的夢幻色彩吸引。 不少韓星都在彩虹邨取景拍MV。 彩虹邨介乎1962至1964年落成。(資料圖片) 牛池灣彩虹邨。(資料圖片／陳奕釗攝)
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