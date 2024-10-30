彩虹邨重建｜據悉方案今出爐　分3階段清拆11幢樓需時近20年(有片)

據了解，平均樓齡達60年的彩虹邨，其重建方案將於今日(30日)公布。彩虹邨將分3個階段進行清拆，第一期計劃最快於2028年展開，並預計於2039年完成清拆，目標是在2043年完成重建。

彩虹邨於上世紀60年代落成入伙。第一期清拆將包括金碧樓、碧海樓和丹鳳樓。隨後，金漢樓、白雪樓、紅萼樓和錦雲樓，目標在一年內完成。餘下的金華樓、翠琼樓、綠晶樓和紫薇樓則預計於2039年清拆，最終目標希望在約2043年，即19年後，完成所有重建。期間邨內的11個社福機構運作料不會受到影響。

消息指，首期需要遷出的居民將被安置至同屬黃大仙區的美東邨，第二、第三期的居民預計亦可留在原區，並優先購買鄰近的宏照道綠置居項目。

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翻查資料，彩虹邨之所以「彩虹」命名，據悉是以前下雨後，會看到維多利亞港折射陽光產生的彩虹，屋邨設計師受到啟發，於是把樓宇漆成不同顏色。而且作為當代香港最完善的基層住宿典範，1960年代不少訪港的國家元首，都曾經到彩虹邨參觀，包括美國前總統尼克遜、英國的瑪嘉烈公主和雅麗珊郡主等，尼克遜更在彩虹邨與居民切磋羽毛球。