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2024-10-30 13:46:33

彩虹邨重建｜據悉方案今出爐　分3階段清拆11幢樓需時近20年(有片)

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據了解，彩虹邨的重建方案將於今日公布。(資料圖片)

據了解，彩虹邨的重建方案將於今日公布。(資料圖片)

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據了解，平均樓齡達60年的彩虹邨，其重建方案將於今日(30日)公布。彩虹邨將分3個階段進行清拆，第一期計劃最快於2028年展開，並預計於2039年完成清拆，目標是在2043年完成重建。

1969年成為美國總統的尼克遜，曾於1964年訪問香港，期間參觀過彩虹邨，這幀圖片拍低了他穿着西裝與彩虹街坊打羽毛球的一幕。（圖片來源：房委會官網） 英女王伊利沙伯二世的妹妹瑪嘉烈公主1966年訪港時，亦到過彩虹邨探訪居民。（圖片來源：房委會官網） 政府研究分三期重建彩虹邨。(資料圖片) 政府研究分三期重建彩虹邨。(資料圖片) 政府研究分三期重建彩虹邨。(資料圖片) 政府研究分三期重建彩虹邨。(資料圖片) 政府研究分三期重建彩虹邨。(資料圖片)

居民獲安排原區安置

彩虹邨於上世紀60年代落成入伙。第一期清拆將包括金碧樓、碧海樓和丹鳳樓。隨後，金漢樓、白雪樓、紅萼樓和錦雲樓，目標在一年內完成。餘下的金華樓、翠琼樓、綠晶樓和紫薇樓則預計於2039年清拆，最終目標希望在約2043年，即19年後，完成所有重建。期間邨內的11個社福機構運作料不會受到影響。

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消息指，首期需要遷出的居民將被安置至同屬黃大仙區的美東邨，第二、第三期的居民預計亦可留在原區，並優先購買鄰近的宏照道綠置居項目。

美國前總統尼克遜曾打羽毛球   藝人謝君豪大讚是天堂

翻查資料，彩虹邨之所以「彩虹」命名，據悉是以前下雨後，會看到維多利亞港折射陽光產生的彩虹，屋邨設計師受到啟發，於是把樓宇漆成不同顏色。而且作為當代香港最完善的基層住宿典範，1960年代不少訪港的國家元首，都曾經到彩虹邨參觀，包括美國前總統尼克遜、英國的瑪嘉烈公主和雅麗珊郡主等，尼克遜更在彩虹邨與居民切磋羽毛球。

此外，彩虹邨更孕育出不少名人，例如已逝世的「阿一鮑魚」創辦人名廚楊貫一、電台名嘴鄭經翰、財經事務及庫務局前局長陳家強、藝人謝君豪等都在這裏成長。謝君豪曾在一個電視節目介紹彩虹邨，他說昔日的居民大都住在環境擠逼、沒獨立廚房和廁所的地方，故當年入住彩虹邨的人都覺得這裏是「天堂」。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

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