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本地
2023-11-26 13:25:40

彩虹邨｜彩虹邨擬清拆　議員估計重建需時20年　曾獲建築獎

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多家本地新聞媒體引述消息指，擁有超過60年歷史的牛池灣彩虹邨，即將清拆重建，逾7,400個單位、約17,000名居民受到影響；亦意味這個獅子山下的網紅打卡熱點，不久後將消失於公眾視野。

彩虹邨舊稱沙地園 是九龍十三鄉之一

彩虹邨的所在舊稱沙地園，是九龍十三鄉之一，建成公共屋邨前是一片農地。這裏之所以「彩虹」命名，據悉是以前下雨後，會看到維多利亞港折射陽光產生的彩虹，屋邨設計師受到啟發，於是把樓宇漆成不同顏色，並將之命名為「彩虹邨」。

二戰後移民湧入，房屋需求殷切，加上1953 年發生石硤尾大火，加快港英政府發展現代化公營房屋的步伐。

圖為1964年的彩虹邨。彩虹邨的大廈和內街命名，其實都與顏色有關。其中街道名稱更以彩虹七色為首，包括有紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鍾路、紫葳路。（圖片來源：房委會） 圖片攝於1964年彩虹邨一單位。在彩虹邨長大的藝人謝君豪曾拍攝節目介紹這條自己住過的屋邨，他說以前的人能夠上樓至廚廁獨立的彩虹邨公屋，都覺得好像到了「天堂」一樣。（圖片來源：政府檔案處）

彩虹邨曾為香港最大屋邨 設計獨特人性化 獲建築獎

始建於1958年的彩虹邨， 說得上是香港歷史最悠久的公共屋邨之一，1962至1964年分期入伙，落成時是香港最大的屋邨，可容納43,000人。它亦是早期以綜合模式發展的屋邨，齊集學校、街市、郵局、商舖等社區設施，是個配套齊備的小社區。

屹立半世紀，彩虹邨至今風采依然。事實上，彩虹邨早在落成初期就獲頒建築大獎。這個房委會項目，由設計過中環怡和大廈（舊稱康樂大廈）、交易廣場的老牌建築及工程公司巴馬丹拿設計，整條邨由11幢高低不一的大廈組成，色彩斑爛，因為設計獨特和人性化，令它獲頒1965年香港建築師學會年度最高榮譽的「銀牌獎」。

圖片攝於1979年，龍翔道與清水灣道交界的一處建築地盤，背景可見獅子山和彩虹邨。當年興建香港地鐵觀塘線，增加了東九龍區市民的流動性。（圖片來源：Getty）

圖片攝於1979年，龍翔道與清水灣道交界的一處建築地盤，背景可見獅子山和彩虹邨。當年興建香港地鐵觀塘線，增加了東九龍區市民的流動性。（圖片來源：Getty）

彩虹邨接待多位國家元首 包括美國前總統尼克遜

作為當代香港最完善的基層住宿典範，1960年代不少訪港的國家元首，都曾經到彩虹邨參觀，包括美國前總統尼克遜、英國的瑪嘉烈公主和雅麗珊郡主等，尼克遜更在彩虹邨與居民切磋羽毛球。

背靠獅子山、面向啟德機場和維多利亞港的彩虹邨，是九龍東的歷史見證人。6、70年代，香港工業起飛，比鄰彩虹邨的新蒲崗工廠區一片繁鬧，附近還有過媲美荔園的啟德遊樂場。1979年地鐵觀塘線通車，彩虹作為沿線一站，交通非常方便。

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1969年成為美國總統的尼克遜，曾於1964年訪問香港，期間參觀過彩虹邨，這幀圖片拍低了他穿着西裝與彩虹街坊打羽毛球的一幕。（圖片來源：房委會官網） 英女王伊利沙伯二世的妹妹瑪嘉烈公主1966年訪港時，亦到過彩虹邨探訪居民。（圖片來源：房委會官網）

彩虹邨名人輩出 名廚楊貫一 高官陳家強都住過

彩虹邨更孕育出不少名人，例如剛於7月逝世的「阿一鮑魚」創辦人名廚楊貫一、電台名嘴鄭經翰、財經事務及庫務局前局長陳家強、藝人謝君豪等，都在這裏成長。謝君豪曾在一個電視節目介紹彩虹邨，他說昔日的居民大都住在環境擠逼、沒獨立廚房和廁所的地方，故當年入住彩虹邨的人都覺得這裏是「天堂」。

不過自從1980年代內地改革開放，工廠北移，新蒲崗一帶開始失去活力姿彩，彩虹邨周邊亦因城市發展，出現很大變化。

隨着80年代大老山隧道興建，90年代鑽石山區旗艦購物中心及現代化建築落成，元嶺、大磡村一帶寮屋搬遷清拆，獅子山下的景觀變得不一樣。曾經摩登的彩虹邨亦展現老態。

這幀照片摘自志蓮淨苑官網，淨苑位置以紅圈標示。圖片攝於1980年代大老山隧道施工初期，隧道周邊滿是竂屋，左前方的左可鑽石山一帶新型住宅大樓建設進行得如火如荼，圖右下方為彩虹邨。（圖片來源：志蓮淨苑官網）

這幀照片摘自志蓮淨苑官網，淨苑位置以紅圈標示。圖片攝於1980年代大老山隧道施工初期，隧道周邊滿是竂屋，左前方的左可鑽石山一帶新型住宅大樓建設進行得如火如荼，圖右下方為彩虹邨。（圖片來源：志蓮淨苑官網）

議員估計拆卸重建彩虹邨 或需時20年

因應去年（2022年）《施政報告》提出，在房委會和房屋署現正重行的10個公屋重建項目以外，多挑選一個屋邨去研究其重建潛質，近日多家傳媒引述消息指，樓齡達60年的彩虹邨已被選定清拆。

有議員表示當年興建彩虹邨，考慮到啟德機場的航道安全，邨內大廈設有高度限制；如今機場搬遷，預料現址重建後可建成40層高的新樓宇，惟重建計劃可能歷時20年進行。

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色彩斑爛的球場和後方的彩虹色民居，如今已成為網紅和遊客的打卡熱點，連韓國藝人組合SEVENTEEN也曾在這裏拍攝MV。（圖片來源：Shutterstock）

色彩斑爛的球場和後方的彩虹色民居，如今已成為網紅和遊客的打卡熱點，連韓國藝人組合SEVENTEEN也曾在這裏拍攝MV。（圖片來源：Shutterstock）

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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