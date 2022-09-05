彭博引消息指11月撤酒店隔離 盧寵茂斥如編宮鬥劇 引人誤會政府分裂矛盾

《彭博》上周引述消息指，行政長官李家超政府傾向11月國際金融領袖投資峰會和國際七人欖球賽前，取消酒店檢疫，惟醫務衛生局長盧寵茂卻屬意收緊措施。盧寵茂昨以網誌反擊，批評報道如內地熱播劇集《延禧攻略》，不用求證事實，並指報道內容令人誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，強調問責團隊目標一致。

盧寵茂在其局長網誌「港e局手記」，以「來說是非者，便是是非人」為題，提及上周「外媒一篇新聞報道」大篇幅引用「知情人士」內幕消息，繪形繪聲儼如親歷其境，「大爆政府」的新措施及內部矛盾，而各大本地傳媒廣泛轉載報道，儼如真有其事。他指「如此文章」令他聯想到內地熱播劇集《延禧攻略》，歷史上是否真有其人其事並不重要，反正就是電視劇劇本，觀眾喜歡看而成為熱播又或能達到編劇的目的便是成功了。他批評，報道引致讀者誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，賠上了的不單是傳媒應有的專業精神，更可能影響特區政府抗疫施政。他又稱，秉持準確數據客觀報道，不傳播是非是傳媒專業基礎，否則只會失去得來不易的公信力。