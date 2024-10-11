彭鴻昌稱東區醫院插錯鼻胃喉不能接受　林哲玄稱應檢視畢業生培訓

彭鴻昌在港台節目《千禧年代》表示，醫科生在醫學院的訓練應有X光片解讀及判斷，但要去到實習才能累積臨床訓練。事件在10月發生，估計是第二個實習培訓期剛開始，可能剛轉到有關病房，剛接觸這類X光片而經驗不足。他說，反映有需要加強醫學院訓練，在進入新工作場景前是否有充足的基本資料，在剛執行醫療職務時，又是否有資深醫生督導。

東區醫院一名實習醫生懷疑錯誤判斷，76歲男病人的鼻胃喉管被錯誤放入支氣管後，藥物輸進肺部，一度要入深切治療部留醫，目前情況已較為穩定。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，事件的結果不能接受，但有關情況可以理解，不能太怪責實習醫生。

對於所有需要同時插鼻胃喉及X光檢查的病人，是否都需要較資深醫生覆檢，彭鴻昌表示，如果人手充足確是最好做法，但相信以醫管局的人手狀況，尤其中層大量流失，要做到全面覆檢有一定困難，建議可以加入人工智能等科技協助。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目表示，應要檢視醫科畢業生的培訓，以及每個臨床部門是否有良好的督導機制，有效保障醫生有問題時可以尋求協助，也要調節督導的監督緊密程度，要逐步放手，確保實習醫生能學習，病人又安全。