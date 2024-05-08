彭鴻昌：牙科街症提早登記治標不治本　改變不到名額不足問題

衞生署牙科街症7月起提早至服務前一晚8時開始初步登記，社區組織協會幹事彭鴻昌說，新安排可減省輪候程序，初步登記後可知道診症時間，但形容仍然是治標不治本，只是毋須深宵排隊，可能變成提早在中午後開始排隊。

改為網上預約改變不到名額不足問題

彭鴻昌在節目《千禧年代》表示，衞生署牙科服務人手不足，即使日後透過電子派籌，不再見到有人排隊，但改為網上預約始終改變不到名額不足的問題，加上長者或有數碼鴻溝，未必掌握如何使用，需要由家人或診所人員加以協助。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣在同一節目指出，新安排是治標不治本，市民同樣需要提早7小時去排。她關注日後怎樣做電子登記，政府有否配套措施，期望當局提升「醫健通」應用程式，以同一平台預約不同醫療服務時，可盡量便利長者使用。