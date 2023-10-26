往三藩市客機起飛前冒煙折返停機坪　國泰致歉指無乘客和機組人員安全受影響 (更新)

國泰往三藩市客機起飛前冒煙折返停機坪，救援人員一度戒備。(資料圖片)

國泰航空一班由香港飛往美國三藩市、編號CX872的客機，原定於零時50分起飛，當航機駛至機場南跑道準備起飛時，機組人員發現航機有煙冒出，遂通知控制塔人員，人員於凌晨1時29分報案，之後救援人員一度戒備。國泰就事件致歉，強調並沒有對乘客和機組人員的安全構成任何影響。

救援人員一度戒備

多輛消防車及救護車接報趕至，消防員經檢查後並無發現航機有煙冒出，涉事航機其後折返停機坪候檢，機上乘客需返回客運大樓。事件中無人受傷。根據香港國際機場網頁資料顯示，涉事航班預計於今日下午啟航。

國泰：引擎冒煙屬正常已知情況

國泰就事件為顧客的旅程帶來不便致歉，指涉事CX872航班是由空中巴士A350-900客機運作，於今日淩晨在機場準備啟程前，其中一個飛機引擎冒煙，作為預防措施，返回客運大樓停機位。在折返停機位後，機場人員安排所有乘客安全離開機艙並入住機場酒店。工程人員隨即為該航機展開詳細檢查，未有發現任何技術故障。

國泰指，目前所有航空公司的A350-900航機均以同款引擎運作，該款引擎在地面低轉運作時，或會間中釋出白色油煙，屬正常已知情況，強調今次事件並沒有對乘客和機組人員的安全構成任何影響，至於CX872航班現安排於今午4時由香港出發前往三藩市。