待中央批辭任政務司長 李家超：打算準備參選特首

第六屆行政長官提名期周日(3日)已展開，升任政務司長不足1年的李家超昨宣布，已向行政長官遞交辭職信，待中央批准後，「打算準備參加下一任行政長官選舉」。假若李家超最終當選，將成為本港回歸後首位紀律部隊出身的特首。據了解，中聯辦昨會晤部分選委時表示，李家超將是特首選舉唯一候選人，呼籲選委支持；有選委認同一人模式適合現時香港的環境，另有學者分析指中央是想避免建制派撕裂，預料亦會幫手組班。

64歲的李家超，去年6月接替張建宗出任政務司長，是首名紀律部隊出身的政務司長，近月有傳是下任特首的熱門人選之一，而隨特首林鄭月娥周一表明「不尋求連任」後，李家超競逐特首之消息更是愈傳愈熱，惟李家超連日未有表態。昨早離開寓所時仍無回應記者提問，僅向傳媒揮手致意，直至下午主動召開記者會交代最新意向。

記者會昨午5時半在政府總部召開，李家超在會上宣布，昨午向行政長官遞交辭職信，辭去政務司長職務，待中央政府批准。他又明言在信中表示，「我辭職的原因是如果我的辭職獲得中央人民政府批准，我打算準備參加下一任行政長官選舉。」他感謝林鄭月娥先後委任他為保安局長和政務司長，感謝各政治委任官員的團隊合作、共事的各界人士。他又多謝香港市民，指在政府服務市民超過40年感到光榮，及感謝多年來一起共事的各公務員同事的努力不懈和盡忠職守。他稱會即時開始休假，若辭職獲中央批准，會盡快交代下一步工作。

李家超其後以英語重複演辭，記者會便完結並沒有回答提問，他之後乘私家車離開政總，結束這個上任不足一年的政務司長崗位。晚上返回何文田的寓所時，仍然沒有回答記者提問，僅向傳媒揮手。

特首林鄭月娥在李家超會見傳媒前，發稿稱已收到對方請辭，並根據《基本法》第48條第5款，呈交中央人民政府，但新聞稿未有提及署任安排。根據《基本法》，香港特區主要官員由中央人民政府任免；而《行政長官選舉條例》規定，現任公職人員必須辭職才能參選行政長官。