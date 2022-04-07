待中央批辭任政務司長 李家超：打算準備參選特首

第六屆行政長官提名期周日(3日)已展開，升任政務司長不足1年的李家超昨宣布，已向行政長官遞交辭職信，待中央批准後，「打算準備參加下一任行政長官選舉」。假若李家超最終當選，將成為本港回歸後首位紀律部隊出身的特首。據了解，中聯辦昨會晤部分選委時表示，李家超將是特首選舉唯一候選人，呼籲選委支持；有選委認同一人模式適合現時香港的環境，另有學者分析指中央是想避免建制派撕裂，預料亦會幫手組班。
64歲的李家超，去年6月接替張建宗出任政務司長，是首名紀律部隊出身的政務司長，近月有傳是下任特首的熱門人選之一，而隨特首林鄭月娥周一表明「不尋求連任」後，李家超競逐特首之消息更是愈傳愈熱，惟李家超連日未有表態。昨早離開寓所時仍無回應記者提問，僅向傳媒揮手致意，直至下午主動召開記者會交代最新意向。
記者會昨午5時半在政府總部召開，李家超在會上宣布，昨午向行政長官遞交辭職信，辭去政務司長職務，待中央政府批准。他又明言在信中表示，「我辭職的原因是如果我的辭職獲得中央人民政府批准，我打算準備參加下一任行政長官選舉。」他感謝林鄭月娥先後委任他為保安局長和政務司長，感謝各政治委任官員的團隊合作、共事的各界人士。他又多謝香港市民，指在政府服務市民超過40年感到光榮，及感謝多年來一起共事的各公務員同事的努力不懈和盡忠職守。他稱會即時開始休假，若辭職獲中央批准，會盡快交代下一步工作。
李家超其後以英語重複演辭，記者會便完結並沒有回答提問，他之後乘私家車離開政總，結束這個上任不足一年的政務司長崗位。晚上返回何文田的寓所時，仍然沒有回答記者提問，僅向傳媒揮手。
特首林鄭月娥在李家超會見傳媒前，發稿稱已收到對方請辭，並根據《基本法》第48條第5款，呈交中央人民政府，但新聞稿未有提及署任安排。根據《基本法》，香港特區主要官員由中央人民政府任免；而《行政長官選舉條例》規定，現任公職人員必須辭職才能參選行政長官。
陳茂波發文祝願順利 唐英年表態支持
同被視為下任特首熱門人選之一的財政司長陳茂波隨後在社交媒體發文，表示欣悉李家超辭去政務司長，並打算參選第六屆行政長官，祝願他一切順利。前政務司長、全國政協常委唐英年亦歡迎及支持李家超準備參選，深信他是有承擔的愛國愛港參選人，又指他能力經得起剛性考驗，而且為人務實、接地氣，將有助凝聚社會共識。保安局前局長黎棟國亦讚揚李家超具執行和領導能力，是合適的行政長官人選。
學者料中央出手組班
外界有聲音質疑，「武官」出身的李家超不善民生政策，組班或有困難。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，十分相信北京會代他組班。他解釋，李家超跟同為曾任政務司長的前任特首曾蔭權及現任林鄭月娥比較，他政務經驗不及二人，加上紀律部隊出身，「入局」後亦主要處理保安範疇，他涉獵的政策層面及人脈關係也較窄，加上距離選舉僅約一個月，時間緊迫下組班困難。他相信北京選李家超也是較重視國家安全，接受他這方面的局限。
對於北京推選李家超參選下任特首對治港策略變化，蔡子強指，可預期中央將於更多範疇上實行全面管治權，變相也減輕對李家超出任特首的要求。他認為中央管治政策的變化，緣於過去十多二十年特區管治未如理想，港人治港不成功，對政務官(AO)治港感失望，包括反修例、抗疫也是由中央出手代為處理，以至遲遲未能解決深層次矛盾問題。加上近年國際關係緊張，中央不容許在愈來愈兩極化世界、對抗性年代，香港為中央帶來「後門失火」危險，因此更重視國家安全並提升至為特首主要要求的高度。
至於有選委指今次僅得李家超一人參選，蔡子強相信中央避免再現「唐梁之爭」致建制撕裂，亦因時間太短，需要從簡，但負面影響就是令港人參與感更弱，打擊選舉認受性。