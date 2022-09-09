律師涉襲前女友罪脱 官指事主案發後仍傳情慾短訊作供矛盾

38歲律師疑與訂婚女友鬧情變，在寓所內接連襲擊對方，又怒掟手機和揚言將其裸照公諸於世。他否認襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及刑事損壞三罪，案件今日在東區裁判法院續審。案件審結後法庭即日裁決，裁判官王證瑜指，事主作供前後矛盾，裁定被告罪脱。辯方並申請訟費，獲裁判官批准。

被告何俊鋒被控襲擊致造成身體傷害罪被控於2018年11月16日在跑馬地希雲街38號曦巒一單位襲擊丁勺珈，對丁造成身體傷害。他另被控於同日同地損壞屬於丁的手提電話，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；以及威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

事主稱恐被公開裸照後傳情慾短訊求性交

裁判官指，事主作供稱被襲擊至「非常極度痛」、「痛到喊出嚟」，卻仍然選擇在被告家中過夜，案發後感到「好亂」，不知如何反應，為免刺激被告令他進一步傷害自己，遂逗留在他家中留宿，此說法完全不合邏輯。事主同時說認為被告是處心積累的人，擔憂他確實會公開自己裸照，但案發後仍然傳情慾訊息要求與被告發生性行為，態度南轅北轍。此外，被告在口供紙的說法與庭上作供有出入，例如先是不記得被告用哪一隻手施襲，後來卻記起。裁判官因此裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪名不成立，辯方兼得訟費。

事主稱被告曾打她的腰部及大腿

事主昨日供稱，被告打她腰部兩次及大腿一下，又搶走其手機掟在地上。她過於傷心入廚房將感冒藥放入口中作勢傷害自己，被告阻止再以「幾乎打死我」的力度摑了她一個耳光。事後被告揚言「你試吓報警吓吖！你夠膽報警嘅，我就將你嘅裸照放上網，等你身敗名裂，我喺香港撈唔掂可以返新加坡。」