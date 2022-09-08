律師遭女友公開患性病 涉威嚇放裸照上網受審

38歲律師疑與訂婚女友鬧情變，在寓所內接連襲擊對方，他否認一項襲擊致造成身體傷害罪及兩項刑事恐嚇罪，案件今在東區裁判法院開審。

被告何俊鋒被控襲擊致造成身體傷害罪，指他於2018年11月16日在跑馬地希雲街38號曦巒一單位襲擊丁勺珈，對丁造成身體傷害。他另被控刑事毀壞罪，拍他同日同地損壞屬於丁的手提電話，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。而刑事恐嚇罪指他同日同地威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

丁告訴被告親友他患有性病

任職秘書的事主丁勺珈供稱，她與被告2015年開始交往，2017年7月訂婚。至2018年9月，她將被告患性病的事告訴被告家人、同事和朋友，自此被告「好嬲」她。2018年11月15日晚上她尋找被告但對方無覆訊息，故打算安撫他情緒。丁自行到被告寓所，抵達時單位無人，丁裸上身睡覺，被告翌日凌晨抵家，同樣脱剩內褲睡在床邊，身上有酒氣。丁問他為何不回覆訊息後，被告便起床開燈稱：「你做咩嘈醒我呀？我喺邊關你咩事呀！我使乜對你咁好呀？」遂突然打其右腰，同時呼喝「我好憎你呀！」

被告將僅穿內褲的丁推出屋外

丁表示從來未曾受過此力度的襲擊，當時「痛到喊出嚟」，但被告無就此罷休，反而繼續拍打其腰部兩次，形容「非常極度痛」，以及打她大腿一下。丁馬上以手機拍下傷勢圖片，被告搶走掉在地上兩次，手機屏幕因而毀壞，結果把她的手機損壞無法開啟。丁因過於傷心便衝入廚房將感冒藥放入口，稱：「你打到我咁都係想我死啫，咁我食晒啲藥俾你睇！」被告追出按著她下顎將藥「挖晒出嚟」再捉住她雙臂猛力搖晃，丁掙扎期間，被告的眼鏡掉下，再以「幾乎打死我」的力度摑了她一個耳光，她頓覺眼前一黑，跌在梳化，被告抱起她放在大門邊，然後打開門把她推出屋外。她當時僅穿內褲，覺得很驚慌，遂爬回屋內。

被告稱若丁報警會將其裸照放上網

隨後被告似乎稍為平靜，她為免刺激被告，加上心情混亂，遂稱願意賠償被告的眼鏡費用，及選擇在單位過夜。至翌日早上她醒來，被告用囂張態度指著她説：「你試吓報警吓吖！你夠膽報警嘅，我就將你嘅裸照放上網，等你身敗名裂，我喺香港撈唔掂可以返新加坡。」丁補充，二人交往期間曾拍下性愛影片和她的裸照，憂慮會變成事實，但勢想不到被告會出言驚嚇。事發後她與被告仍然有聯絡，被告曾追討眼鏡費。