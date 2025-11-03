律師陸建廷涉與12歲女童性交、拍攝裸照等被控5罪 認罪候判

律師陸建廷去年在交友程式Heymandi結識12歲女童，其後邀約女童外出並帶至寓所，分別兩度與女童性交時拍攝過程，錄製約204張照片及9段影片，陸建廷向女童表示「對安全套過敏」，在性交過程中取下安全套。陸建廷今日（3日）在區域法院承認與年齡在13歲以下的女童非法性交等5罪，法官將案件押後至本月17日求情及判刑，待取精神科醫生報告及心理報告，被告繼續還押。

被告陸建廷（40 歲，報稱律師），被控2項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」、2項「製作兒童色情物品罪」，以及1項「促致未滿16歲的另一人製作色情物品」。

控罪指，陸建廷於2024年3月4日、3月28日，在青衣珀麗灣某單位與12歲的女童X非法性交，並在同日錄製X的色情物品，分別為20張照片。於3月28日，拍攝184張照片及9段影片。於3月14日至17日，促致12歲的X 製作色情物品，即以視像方式描劃X的乳房的一張相片。