律師陸建廷涉與12歲女童性交、拍攝裸照等被控5罪 認罪候判

律師陸建廷去年在交友程式Heymandi結識12歲女童，其後邀約女童外出並帶至寓所，分別兩度與女童性交時拍攝過程，錄製約204張照片及9段影片，陸建廷向女童表示「對安全套過敏」，在性交過程中取下安全套。陸建廷今日（3日）在區域法院承認與年齡在13歲以下的女童非法性交等5罪，法官將案件押後至本月17日求情及判刑，待取精神科醫生報告及心理報告，被告繼續還押。
被告陸建廷（40 歲，報稱律師），被控2項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」、2項「製作兒童色情物品罪」，以及1項「促致未滿16歲的另一人製作色情物品」。
控罪指，陸建廷於2024年3月4日、3月28日，在青衣珀麗灣某單位與12歲的女童X非法性交，並在同日錄製X的色情物品，分別為20張照片。於3月28日，拍攝184張照片及9段影片。於3月14日至17日，促致12歲的X 製作色情物品，即以視像方式描劃X的乳房的一張相片。
被告自稱28至29歲
案情指，女童X案發時12歲，就讀中一，被告陸建廷則為事務律師。2人於去年1月至2月，在交友程式Heymandi認識對方，被告向X自稱28至29歲。於同年3月4日，2人首次見面，一同到馬灣珀麗灣，被告親吻 X，再帶X到其寓所。2人在寓所內用膳後，X表示想休息，被告帶X到睡房，再要求X脫下衣服。被告再撫摸X，以及要求與X性交，X答應，被告使用安全套與X性交，在過程中拍下20張X的裸照。
被告脫下安全套
同月28日，2人再一同前往被告的寓所。在寓所內，X在好奇下飲用啤酒，在被告要求下，X再答應與他性交。被告起初有使用安全套，但及後脫下安全套。X 感生氣及指責被告，但被告繼續與X性交，X亦為其口交，並於過程中拍下184張照片及9段影片。在當晚，被告將部分影片發送給X。
被告聲稱對安全套敏感
在去年5月4日，X的父親檢查X的電話時，發現X與被告在Telegram對話記錄，以及發現裸照，X向父親承認與被告發生性行為。翌日，X的父親報警求助。警方調查時發現，被告曾問X有否試過看成人電影及自瀆，以及討論兩人性行為的過程，被告又表示愛及想念 X，要求X拍攝裸照及影片給被告，X向被告發送赤裸上身的照片。在第2次犯案前，報告提議X在喝醉時為其口交，X問被告會否使用安全套，被告則聲稱自己對安全套敏感。