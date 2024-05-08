律政司上訴得直 法庭批出《願榮光》禁制令 外交部：特區有必要制止侮辱國歌 (更新)

【更新外交部回應】 在北京，外交部發言人在例行記者會回應本港律政司就《願榮光》禁令案上訴得直。發言人林劍表示這不是外交問題，中方強調制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖，使用和傳播有關歌曲，是特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。

高院原訟庭拒就反修例歌曲《願榮光歸香港》批出禁制令，律政司不服上訴，上訴庭今午（8日）頒下判辭，裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令。

上訴庭信納禁制令的範圍不比刑事法律寬廣，亦已顧及言論自由權利的關注，容許某些與該歌曲有關的合法行為例如學術或新聞活動，不受限制。上訴庭同意原審法官所指，禁制令可能牽涉言論自由的權利，對動機清白者可能產生「寒蟬效應」。但上訴法庭不認同原審法官有關禁制令的效用、與刑事法律的兼容程度、其「針對所有人」的效果的裁斷及相關理據，以及他行使酌情權拒絕批予禁制令的決定。上訴庭接納行政機關的評估指，單憑檢控明顯不足以處理嚴重刑事問題，而且有迫切需要以禁制令，協助刑事法律維護國家安全。



上訴庭指出過去相關人士的行為，廣泛及持續無視刑事法律，再加上公眾誤解有關該歌曲的活動，更令情況惡化，清楚顯示單憑刑事法律，不會達到維護國家安全。禁制令必須協助強化預防，對實際或潛在違法者加強阻嚇，並消除誤解。而刑事問題實屬嚴重，法庭必須立刻干預，防止現有的非法狀態繼續下去，否則可能對國家安全，造成無法補救的破壞。



上訴庭指，有見於未被辨識的不同人士在網上進行有關該歌曲的非法行為，要對他們個別採取法律行動並不切實可行。較為有效的方法是要求網絡平台營運者，停止為其平台上進行的這些行為提供便利，亦有必要透過禁制令，說服網絡平台營運者，於其平台刪除與該歌曲相關的有問題影片。