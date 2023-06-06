律政司向法庭申禁制令　禁止任何方式傳播《願榮光歸香港》

律政司表示，昨日(5日)向法庭申請禁制令及臨時禁制令，以禁止4項與反修例歌曲《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong)有關的非法行為，現正等候法庭指示，聆訊日期待定。政府解釋，申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。

稱《願榮光》屢被錯誤表述為「香港國歌」

政府又指，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，證明有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續被肆意流傳，強調政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由，但言論自由並非絕對，為維護國家安全這個正當目的，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求。