律政司向法庭申禁制令　禁止任何方式傳播《願榮光歸香港》

律政司表示，昨日(5日)向法庭申請禁制令及臨時禁制令，以禁止4項與反修例歌曲《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong)有關的非法行為，現正等候法庭指示，聆訊日期待定。政府解釋，申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。
稱《願榮光》屢被錯誤表述為「香港國歌」
政府又指，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，證明有關歌曲極可能會在違反《香港國安法》及《刑事罪行條例》等情況下繼續被肆意流傳，強調政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由，但言論自由並非絕對，為維護國家安全這個正當目的，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求。
4項與《願榮光》的行為
- 意圖煽動他人犯分裂國家罪，違反《香港國安法》第二十一條，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具《刑事罪行條例》第9條所界定的煽動意圖下，以任何方式，包括在互聯網等廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞，包括有關歌曲的改編本等，尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去
- 相當可能被誤會為對香港而言屬國歌；或使人聯想到香港特區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌下，以包括在互聯網等任何方式廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條
- 幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與任何上文段所列明的行為
- 明知而授權、准許或容許他人實施或參與任何上文段所列明的行為