律政司將盡快設立科技罪行分科　張國鈞：網騙增加成立專隊刻不容緩

本港乃至全球的電腦網絡罪行、科技罪行愈趨普遍和精密，立法會財委會前日(7日)通過律政司開設一個首長級(律政人員)薪級第3點的首席政府律師常額職位，律政司副司長張國鈞表示，刑事檢控科會盡快按照計劃設立科技罪行分科，更有效地打擊科技罪行和應對科技進步帶來的法律挑戰。
分科專責處理科技罪行、數碼證據
張國鈞今日(9日)發表網誌指，刑事檢控科將設立的科技罪行分科，會專責處理關於科技罪行和數碼證據的事宜，以及早處理包括有組織和精密的網上詐騙、網絡攻擊和網絡恐怖主義等科技罪行，從而加強檢控能力。他續說，科技罪行分科亦會制訂相關檢控政策和策略，就使用數碼證據相關事宜提供法律指引，以及檢討現行證據法和打擊科技罪行的法例是否足夠和有效，並提出改革建議。
詳細考慮法改會去年諮詢文件
今年首季詐騙案較去年同期大增六成半，當中逾七成為網上相關騙案，而去年本港錄得的近2.3萬宗科技罪行，主要都涉及網上騙案，張國鈞形容律政司刑事檢控科成立專責隊伍去應對科技罪行，實在是刻不容緩的工作。
法改會去年發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，就法律改革提出初步建議。張國鈞提到，文件關乎電腦網絡罪行研究的第一部分，後續還會有第二及第三部分的研究，將涵蓋借助電腦網絡的罪行和證據及執法(程序)事宜，將設立科技罪行分科會詳細考慮法改會的建議，並作出適當跟進。