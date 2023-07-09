律政司將盡快設立科技罪行分科　張國鈞：網騙增加成立專隊刻不容緩

本港乃至全球的電腦網絡罪行、科技罪行愈趨普遍和精密，立法會財委會前日(7日)通過律政司開設一個首長級(律政人員)薪級第3點的首席政府律師常額職位，律政司副司長張國鈞表示，刑事檢控科會盡快按照計劃設立科技罪行分科，更有效地打擊科技罪行和應對科技進步帶來的法律挑戰。

分科專責處理科技罪行、數碼證據

張國鈞今日(9日)發表網誌指，刑事檢控科將設立的科技罪行分科，會專責處理關於科技罪行和數碼證據的事宜，以及早處理包括有組織和精密的網上詐騙、網絡攻擊和網絡恐怖主義等科技罪行，從而加強檢控能力。他續說，科技罪行分科亦會制訂相關檢控政策和策略，就使用數碼證據相關事宜提供法律指引，以及檢討現行證據法和打擊科技罪行的法例是否足夠和有效，並提出改革建議。