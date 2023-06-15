律政司申禁《願榮光》 政府上載「禁制令文件」發布傳票尋抗辯者 iTunes全數下架 Apple Music等多個平台刪原版

2019年反修例事件期間創作的歌曲《願榮光歸香港》，近年屢次在海外體育賽事被錯誤當作國歌播放。律政司日前向法庭申請禁制令和臨時禁制令，禁止以任何方式傳播《願榮光》，案件周一在高等法院進行指示聆訊後，排期下月21日處理。政府昨按法庭命令，將有關禁制令申請的文件上載到3個政府網站，市民可於下周三或之前提出抗辯。

港府昨日按法庭命令，把有關禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令，分別上載至特區政府、律政司及警務處的網站，又透過政府新聞處新聞公報發布有關文件的二維碼供市民掃描。法庭早前批准港府以替代送達方式，送達相關法律文件，並將於下月21日早上10時半開庭審理臨時禁制令的申請。政府指，有意提出抗辯的人士可在本月21日或之前的辦公時間內，到灣仔分區警署報案室提交法庭命令指明的個人資料和繳付行政費用，以接受送達有關文件的副本，並要在接獲後7日內提出書面反對理由。

絕少有與案件不相關者提抗辯

有不願具名的大律師向本報稱，政府申請的禁制令清晰列明，只有違反禁制令所列的4種犯罪行為才是禁制令涵蓋的對象，即有意圖分裂國家和煽動等，故純粹個人收聽《願榮光歸香港》、欣賞歌曲便不會被禁制令涵蓋，但要注意播歌期間會否被理解成具有相關意圖。

本身是律師的立法會議員江玉歡接受本報查詢指，不便評論個別個案。她表示，一般而言法官處理禁制令申請時，會按個別情況考慮，包括審視禁制令擬針對或涵蓋的對象、受禁制事項涵蓋的活動範圍、行為等，如屬臨時禁制令更會考慮禁制時間。法官之後會審視有關禁制範圍和原因是否合理、必須。她續說，一般而言絕少有與案件不相關的人士提出抗辯。