律政司申請禁傳播《願榮光》 高院7.21再處理

律政司就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令和臨時禁制令，限制以任何方式廣播，高等法院昨開庭聆訊。《國安法》指定法官陳嘉信聽取陳詞後，包括要求律政司釐清被告身份等，由於律政司需時修改部分文件內容，法官將申請押至7月21日再開庭處理。

律政司入稟申請的禁制令，要求禁止公眾在網上或任何平台傳播、演奏、發布、出售、展示或複製《願榮光歸香港》的旋律、歌詞和改編版本，禁止透過這些行為意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條或刑事罪行條例第9條；又或者意圖侮辱國歌，令人聯想香港是獨立國家，有自己的國歌；同時禁止任何人幫助、煽惑、教唆他人以及禁止任何人明知而授權、容許他人以任何方式發布歌曲。

《國安法》指定法官陳嘉信就禁制令針對的對象，問及任何人是否包括全世界，要求律政司說明，律政司表示是針對正在干犯入稟狀所提到的4類禁制行為的人，並非針對全世界。律政司又指，倘若某人在禁制令生效後犯案，便需視乎案件的事實及證據，判斷是否持續行為。

陳官又問到，若有人無意圖干犯涉案行為，而在禁制令頒布後，他們作出禁制的行為，是否也算違反禁制令，律政司認為是。法官又指由於禁制令生效後，對所有人有約束力，認為任何被告有權交文件作抗辯。