律政司發布《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》 與業界持份者加強協作

身兼「粵港合作法律及爭議解決專班」及「港深法律合作專班」港方牽頭官員的律政司副司長張國鈞表示，除了繼續用好已建立的機制，亦會積極推動與最高人民法院共同設立大灣區高層恆常對接平台，推進大灣區司法和法律實務及研究工作，包括跟進各項民商事司法協助安排的落實情況等。律政司同時亦會推動設立大灣區法律及爭議解決服務的資訊平台，便利三地民眾和企業掌握全面和準確的資訊。

律政司發表《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，兩大重點包括確立「三連、兩通、一灣區」的基本方針，以及與業界和其他持份者加強協作。

律政司亦會爭取擴大「港資港法」以及「港資港仲裁」措施的適用範圍，推動區內法律和爭議解決專業優勢互補；籌劃在香港舉行大灣區調解員培訓課程，設立大灣區線上爭議解決平台。同時將成立「香港國際法律人才培訓學院」，助力區內匯聚及培養更多涉外法律人才，有系統地推動大灣區律師的專業發展，協助香港法律界融入大灣區建設。

律政司司長林定國表示，首次發表《行動綱領》重要政策文件，將在任期內以切實的成果助力建設「法治灣區」。律政司會與各界持份者深化合作，搭建交流協作平台等，達致大灣區內共商、共建、共享，融合發展，為國家重大發展戰略作出貢獻。