律政司長就《願榮光》禁制令提上訴 湯家驊批有議員向法庭施壓

高等法院上月28日頒布裁決，拒絕律政司就歌曲《願榮光歸香港》的禁制令申請。律政司長昨日（7日）決定就高等法院原訟法庭的判決提出上訴，並已向法庭呈交上訴許可申請。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊，今日（8日）早上接受電台訪問指，原審法官已闡明拒批禁制令的兩大重點原因，上訴方需要證實前者犯下法律上或事實上的錯誤，才有勝算，他承認難度不低。他又嚴詞批評有個別立法會議員聯合發聲明要求上訴，更揚言要因此案「檢討司法制度」，實質上是向法庭施加壓力，認為要維護國家安全、談司法案件「要以理服眾，不是靠大聲」。

湯家驊指，律政司昨日的新聞稿中，無提出上訴的具體理據，所以現階段難以評論上訴具體爭拗點會在哪，但原則上《港區國安法》的防御性質不低於懲罰作用，因此政府如認為有把握，也應該盡其所能上訴。不過，他指由於原審裁決屬「酌情權決定」，上訴方需要向上訴庭證明原審犯下事實上或法律上的錯誤，才可推翻這個裁決。在個別極端例子中，即使上訴庭同意推翻原審對於酌情權的理解，結果也可能無變，即「上訴得直，但結果一樣」。