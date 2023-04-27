後疫情期網上學習成主流　51Talk助學童增競爭力

香港步入後疫情時期，經濟及市民生活回復正常，會否影響網上活動? 網上英語1對1學習平台51Talk戰略負責人Roger Parodi表示，市民生活重回線下，原以為需面對線下補習社、Playgroup等競爭，但發現本地用戶仍穩定增長。他認為，與公司提供的師資及較好的學習模式有關。

Parodi解釋，疫情期間在家工作及學習成為習慣，家長及學生亦慢慢適應了線上學習，令線上教育公司享受到疫情帶來的紅利。51Talk進駐香港不足1 年，註冊用戶已達近10萬人，付費學員人數亦已超過2萬人。疫情前在香港還要與客戶解釋甚麼是網上教學，現時香港所有家長都知道甚麼是網課，51Talk只要專注做好產品質素，包括尋找優質合資歷的外藉教師，配合自行設計的課程讓小朋友由淺入深學習，學生英語能力大幅改善，自然能令學生穩定增長。

師資優良審核嚴謹

51Talk總部設於新加坡，至今累計授課1億節，作為一家全球化公司，已在台灣、馬來西亞、泰國及沙特阿拉伯等地設立分公司，業務遍佈亞洲、歐洲、北美等地區，全球累計使用者數量逾4,000萬。現時51Talk旗下的外藉教師逾2萬人，全部均擁TESOL證書。為保證敎師質素，在入職前要進行100小時的專業培訓，入職後還要接受考核及在學監督團隊的管理下進行教學，資格審核嚴謹，錄取率僅為3%。有別於香港主流教學模式，「教」、「研」分家，51Talk則採用「教研合一」模式，匯集全球頂尖專家共同研發一套適合線上教育的教材，包括課前預習、課後功課以至教學計畫等。Parodi表示，經過12年的積累，這個模式已成為51Talk的重要資產，其他教育機構不能在短時間內模仿及做到。

此外，51Talk獨創「短時高頻」學習模式，每節課程時長僅為25分鐘，能確保小朋友的專注度，將課程效果最大化。公司亦建議學員每月學習數量在15節課以上，以保證學習可以取得最佳效果。而趣味性、遊戲化的課程，配合優秀的師資，讓小朋友在快樂學習環境下，更快愛上學英文。

專注幼兒及青少年英文教育

Parodi指出，目前香港及全球教育開支都是一個倒三角形，專上教育開支最多，其次是中小學，最少是幼稚園。從教學的難易來看，很容易理解。但從教學需要來看，小朋友年紀越小教育越重要，特別是語言及自律等都是從小培養。若按照本地一般教育機構的模式，以應付公開考試(DES)為主，到時才重視語言已太遲。而51Talk則專注幼兒及青少年的英文教育，協助小朋友從小開始打好基礎，小朋友成長後即使到海外學習也能取的好成績。