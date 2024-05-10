從學茶明白「靜落嚟」做事 中三生︰以茶為媒介加強親子關係

中國茶學源遠流長，茶葉、茶具、品茶、奉茶等都承載深厚的文化底蘊，是傳承思想和修養的文化精華。有中學生學茶後，不但學會「靜落嚟」做事，還以茶為媒介、拉近與父母的關係。他更打算趁母親節，向母親奉茶，體現孝道。 在保良局羅傑承(一九八三)中學就讀中三的呂明晉自小隨爺爺嫲嫲到茶樓飲茶，由那時開始接觸中國茶，漸漸喜愛，亦對茶學感興趣，去年主動參與學校開辦的「善德學堂—茶文化傳承校園課程」。呂明晉坦言，雖然自己喜歡飲茶，但過去以為「買支裝茶就已經係飲茶」；透過課程了解茶的種類、歷史、文化等知識後，對「飲茶」亦重新定義︰應是茶葉經熱水沖泡後的精華，亦開始研究泡茶時間對茶味的影響。

除泡茶，斟茶是另一學問。呂明晉分享，初學斟茶時，曾因未留意到茶壺蓋上的透氣孔、被蒸氣燙到手，分茶也分不均勻；經反覆練習後，現時可泡出令自己滿意的茶。過程中亦學會「靜落嚟」、專注做好每件事，平時「溫書就溫書」，不再分心附近發生的人與事。 此外，他又以茶為媒介，拉近與父母之間的親子關係。呂明晉稱，父母一直忙著上班，學茶後，會在假日為父母泡茶，品茶期間一起聊天、分享日常生活見聞，再不像過往在家中「各有各做」。周日是母親節，他已計劃在當天向母親奉茶，以表孝道和養育之恩。



該校校長羅頴忠稱，學校一向注重培養學生認識和欣賞中國文化，去年更花逾50萬元改建一間課室成中國文化室「學而軒」，於本學年啟用，用作舉辦中華文化活動。茶學蘊含中國傳統的哲學思想、儒家禮儀等深厚的文化底蘊，故亦參加善德基金會「善德學堂—茶文化傳承校園課程」，盼參加的23名學生可透過課程學習茶藝的專業知識，領略傳統美德，加深對中國文化的認識和欣賞。 包括保良局羅傑承(一九八三)中學，善德基金會去年首辦的「善德茶文化傳承計劃」共320名來自12間中學及1間小學的學生參與。善德副主席葉嘉威指，課程共8堂介紹六大茶系、以及正確的泡茶和品茶技巧，學生可全面了解及學習茶學的相關歷史和文化底蘊，並透過茶席禮儀、茶器呈現的哲學及美學等，體驗茶文化的國學精粹，傳承中國人的謙、和、禮、敬傳統美德，提高文化自信及民族自豪感。