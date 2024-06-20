從平面設計師到展覽設計師　藝術館歐淑雯：享受學習過程

展覽館內每一件展品，能夠吸引觀眾駐足欣賞，除了作品本身之外，佈置也非常重要，全靠負責佈展的幕後功臣。香港藝術館於2019年完成翻新及擴建之後，不定期更換主題，加入該館近兩年的高級設計師歐淑雯，至今已參與14個展覽設計。她笑言自己是一個分析師以及整理師，在設計工作之餘，亦要肩負團隊溝通、可行性分柝及資料整理的責任。

歐淑雯本身在康文署已任職逾30年，分別擔任過歷史博物館、太空館以及藝術館的設計師。但成為展覽設計師前，她其實是一名平面設計師，並不了解展覽設計，突然被告知調職擔任展覽設計，歐淑雯直言：「收到通知時，腦海簡直一片空白，好驚。」之後她將之視為一個挑戰，當加入歷史博物館工作的時間，她自問經驗不足，故會比旁人更努力，做得更多，了解更多。籌備展覽時翻閱大量資料，又會找來不同圖片作參考。逐漸地，她發現展覽設計會為她帶來強烈滿足感；展覽形成的過程以及多樣性，令她開始享受展覽設計師的身份，當時也讓她汲取了寶貴的經驗。歐淑雯笑言，現時更喜歡做展覽設計師，學習的過程雖然辛苦，但也非常值得。在歷史博物館的經歷，令她終身受用，並將經驗帶到往後的工作。

隨後，歐淑雯被調職往太空館，對她又是另外一個挑戰。與歷史博物館的靜態不同，太空館著重呈現理論，是一個互動形展覽館。太空館館內設計了多個可接觸的藝術裝置，希望參觀者在觸摸的過程中，學習到背後理論。歐淑雯笑說自己並非理科出身，往往要花大量時間消化。雖然在太空館任職的時間不長，但她將太空館學習到的互動裝置帶到藝術館，為藝術館加入互動元素，令參觀者更添趣味。

放養團隊 自由發揮

除了個人努力，合作團隊亦非常重要。現時歐淑雯的設計團隊分為四小組，連同設計師、攝影師等共二十餘人。歐淑雯稱是「放養」自己的設計團隊，盡可能給予最大的空間，讓他們自由發揮。她說：「我不會一開始就對團隊的想法落閘，令他們感覺一言堂。」但放養不等於放棄，歐淑雯要求團隊有想法後，盡全力去說服她，令她感受到必做不可的決心。自己亦會定期檢查進度，令展覽不會偏離。歐淑雯認為成就感很重要，會衷心為團隊的成果感到高興。同時她亦感謝自己的團隊，令她可以放心放手。