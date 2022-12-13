復常不回頭 渣馬加碼至3.7萬名額 海洋公園最平20元遊市集睇表演

臨近聖誕及新年，隨著防疫措施逐步放寬，復常步伐亦加快，多項節慶及大型活動接踵而來，且規模更有增無減！渣打香港馬拉松昨率先化身聖誕老人送驚喜禮物，公布明年2月舉行的賽事，增加1.2萬名額：海洋公園亦添新意，在園內首設「真雪冬日世界」，讓市民可在港過白色聖誕。海濱事務委員會亦會在港島和荃灣七段海濱舉辦聚「聲．光．舞」盛會。
「渣馬」昨早先向跑手送喜訊，明年2月12日舉行的第25屆賽事，參賽名額由2.5萬個增至3.7萬個，候補名單跑手昨午起陸續收到電郵通知，成功候補中籤跑手須在本月16日或之前繳款確認。大會感謝政府及各方支持和協調，在社會復常路上讓更多本地參賽者和海外精英同在國際盛事中共創佳績。
除名額外，其他防疫要求暫不變，署理體育專員鄭青雲表示，跑手仍須48小時內接受核酸檢測，當天要快測，增加人數後仍是分段起跑，認為增加名額不會增加風險。參加了全馬的本港長跑及馬拉松運動員魏賡表示，可有更多人參與此跑步盛事是好消息，希望下屆可恢復以前7萬多個名額，惟距比賽不足兩個月，提醒「候補跑手」加緊訓練同時保持謹慎避免受傷。
本港近月先後舉行渡海泳、七人欖球賽、下周日又有單車節，立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，歡迎渣馬和政府等協調增加名額，認為渣馬作為M品牌(香港大型體育活動)體育盛事，成功舉行即標誌社會已進入復常路，祝跑手享受賽事，但提到疫情近日有升溫跡象，希望政府和主辦單位仍做好防疫安排。
感受逾2呎厚真雪地
社交距離措施雖未見大減辣，但市民及政府都「不想走回頭路」，望丞節日氣氛，市面重現活力。其中，海洋公園「聖誕全城HOHOHO」開鑼，將在怡慶坊首設雪地「冬雪世界」，製真雪鋪逾2呎厚雪地，又有3米高真雪滑梯，供遊人砌雪人，掟雪球等。持全日票可按次加40元入場玩30分鐘。怡慶坊內並設精選聖誕景點好「芬」聖誕小鎮、夢幻糖果屋、聖誕老人禮物基地等應節設施及打卡點。
怡慶坊戶外的海濱樂園廣場則有歐陸聖誕市集，有逾35個品牌輪流進駐，提供佳節美食、家居擺設等，亦有聖誕星樂匯表演節目。若下午2時入公園，只逛市集不遊全園及怡慶坊，最平可買20元的「歐陸聖誕市集」門票，逛市集、睇表演。(全日優惠套票成人360元、小童216元、樂悠咭持有人100元；除「冬雪世界」需另加40元外，全園任玩。)
走出公園，港島和荃灣七個海濱場地將有海濱事務委員會舉行的「一個聖誕．一個維港：Your Show Time」的大型聖誕盛會，結合音樂、舞蹈與燈飾藝術派對，匯聚「聲．光．舞」互動玩樂設施、連串表演和工作坊，免費參加，其中灣仔豎起11米高「共舞華爾滋」聖誕樹。委員會並預告，本年底將開放「灣仔水上運動及康樂主題區」第三期，增設支援各項水上運動賽事的淋浴間和餐廳。
一個聖誕・一個維港：Your Show Time
•每日亮燈時間：下午5點到晚上11點
•地點：灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」、灣仔水上運動及康樂主題區、銅鑼灣活力避風塘主題區、金鐘「The Connector添馬至會展海濱長廊 」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、炮台山「東岸公園主題區」、荃灣海濱長廊
「海濱音樂表演」與「維港聖誕工作坊」：
•12月17日(下午3至4時)/堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
「絲帶舞表演」與「維港聖誕工作坊」：
•12月24日(下午3至4時)/灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」
•12月25日(下午3至4時)/灣仔水上運動及康樂主題區