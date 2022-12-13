復常不回頭 渣馬加碼至3.7萬名額 海洋公園最平20元遊市集睇表演

臨近聖誕及新年，隨著防疫措施逐步放寬，復常步伐亦加快，多項節慶及大型活動接踵而來，且規模更有增無減！渣打香港馬拉松昨率先化身聖誕老人送驚喜禮物，公布明年2月舉行的賽事，增加1.2萬名額：海洋公園亦添新意，在園內首設「真雪冬日世界」，讓市民可在港過白色聖誕。海濱事務委員會亦會在港島和荃灣七段海濱舉辦聚「聲．光．舞」盛會。

「渣馬」昨早先向跑手送喜訊，明年2月12日舉行的第25屆賽事，參賽名額由2.5萬個增至3.7萬個，候補名單跑手昨午起陸續收到電郵通知，成功候補中籤跑手須在本月16日或之前繳款確認。大會感謝政府及各方支持和協調，在社會復常路上讓更多本地參賽者和海外精英同在國際盛事中共創佳績。

除名額外，其他防疫要求暫不變，署理體育專員鄭青雲表示，跑手仍須48小時內接受核酸檢測，當天要快測，增加人數後仍是分段起跑，認為增加名額不會增加風險。參加了全馬的本港長跑及馬拉松運動員魏賡表示，可有更多人參與此跑步盛事是好消息，希望下屆可恢復以前7萬多個名額，惟距比賽不足兩個月，提醒「候補跑手」加緊訓練同時保持謹慎避免受傷。

本港近月先後舉行渡海泳、七人欖球賽、下周日又有單車節，立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，歡迎渣馬和政府等協調增加名額，認為渣馬作為M品牌(香港大型體育活動)體育盛事，成功舉行即標誌社會已進入復常路，祝跑手享受賽事，但提到疫情近日有升溫跡象，希望政府和主辦單位仍做好防疫安排。