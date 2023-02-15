復常後首個情人節 花墟人頭湧湧248人訂盟誓

復常後昨迎來首個情人節，旺角花墟的花店人頭湧湧，前來買花送給另一半。亦有情侶昨結束愛情長跑共諧連理，入境處數字有248對新人登記結婚，創三年來疫情新高。有新娘笑指，以後每年情人節亦是結婚周年，令2月14日更具意義。

部分花店為迎接情人節通宵包紥鮮花，亦有提早營業，早上亦有市民專程到花墟買花，有男士指，花了800元購買一束玫瑰，較去年貴約一成，稍後親自將花送到太太的辦公室，讓她驚喜。亦有夫婦同來購入花束，張先生指，每年都購買洋桔梗，除太太喜歡外，亦因花語是永恆不變的愛，就如他對太太心意一樣。有花店負責人表示，今年情人節生意比去年增多三成，入貨量亦增多四成，但受運輸物流影響，今年花價貴了幾成。而有花店指，日劇《First Love》多次出現的紫丁香，故今年亦多了人買此花。

