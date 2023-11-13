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2023-11-13 04:31:59
日報

復常後首次維港泳 近3千人克服逆流衝終點 體育盛事陸續來 議員望帶動旅遊

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體育盛事一浪接一浪！世界場地越野車錦標賽(World RX)前日首次在香港舉辦，越野車飛馳剷起賽道泥沙，刺激兼有新鮮感！復常後首次舉行的新世界維港渡海泳，昨亦順利完成，今年有近3千人「落水」，不少參加者讚維港水質變好，惟水流較急且逆流，要花更多氣力完成。大會冀未來逐步增加名額，明年加至5,000個，最終希望達1萬人參與。有參加渡海泳的立法會議員認為，維港泳極具代表性，有潛質成為一項國際盛事並與旅遊結合，吸引旅客來港。

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維港泳

有2,860名健兒從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游約1公里往尖沙咀星光大道公眾碼頭終點。(蘇文傑攝)

今年維港泳參賽名額增至4,000個，是2011年復辦以來規模最大一屆。賽事分設國際組、公開組、男子個人賽事及女子個人賽事。昨早共2,860名健兒落水，從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游約1公里到尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，大部分泳手都成功完成賽事，只有26人身體不適中途上水；一名男子因頭暈送院，情況穩定。對於有近1,200人沒有出席渡海泳，泳總解釋，其中一日水試因颱風取消，致約700人未能出席水試而未能參與。

至於國際組賽事，男、女子冠軍，分別由日本泳手古畑海生及加藤花野奪得。優悠組參加者、年過65歲的黃先生稱因腰下無力，僅靠雙手完成個人第九次維港泳。他笑言比賽難度不低，但參賽更難，有如「過三關」，因大會要求60歲以上人士必須提供醫生紙，而第二關要「抽籤」，最後還要通過「水試」。黃先生又提到今年維港「逆水」和大浪，讓他飲了6次海水，但和一眾泳手游泳，提高他的技能及信心，「有君子之爭的感覺，大家互相影響！」13歲「優悠組」泳手嘉嘉則是首次參與活動，她指水流比想像中急，且逆水流令她非常辛苦，並笑言，「游到中間，人又冇救生筏又遠，有啲恐怖」。嘉嘉終為完成人生首次渡海泳感高興，並希望來年再參加。泳手許先生則讚維港水質有所改善，較2018年參加時好，他又認為，維港最合適舉辦渡海泳活動，因它有著濃厚的歷史，且四周環境優美和具現代感。

海上遊樂場 星光大道

主辦單位於星光大道終點區旁邊水域舉辦一日限定的全港首個海上遊樂場。(蘇文傑攝)

姚柏良讚大會設海上樂園

立法會議員鄭泳舜及姚柏良亦有游「優悠組」。旅遊界的姚柏良指，大會於終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，新設首個海上遊樂場，認為遊樂場可讓不游泳的市民和遊客享受活動，在運動以外增加旅遊元素。他又說，「維港是香港最有名的『名片』」，未來可讓這個極有代表性的賽事成為一項國際盛事，吸引更多旅客來港。

香港游泳總會會長王敏超表示，明年維港泳名額或增至5,000人，惟須視乎政府及贊助商，而泳總未來會跟康文署商討將水試地點由泳池改為海灘，讓更多人參加水試。他又透露，明年會在港舉辦「世界盃」，讓全世界二百多個國家泳手來港參加；又指，世界賽會是在淺水灣的十公里賽。

世界場地越野車錦標賽

賽會滿意賽事，並希望明年再來港舉行分站比賽。(李睿哲攝)

黃德森：逾15項獲認證大型體育活動續登場

另外，在中環舉行的世界場地越野車錦標賽因工程延誤，首日賽事日程臨時縮短，賽道較原設計1,225米縮短至約800米，部分市民感掃興。體育專員黃德森昨到場了解情況，表示政府絕對尊重主辦方，主辦方也確保場地符合國際資格才可舉辦賽事。黃德森又指，政府希望吸引更多國際賽事來港，未來會舉辦多於15項獲認證的大型體育活動。

本年體育盛事亦將陸續登場，第一屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於本月19日開跑，8,000名跑手會跑上通車後首次用作賽道的港珠澳大橋，飽覧沿途風景。「樂施毅行者」亦將有850至900隊、近3,400至3,600人參加；樂施會指，今屆冀籌得約3,000萬元，並首次把款項主要用於氣候危機工作，協助本港及全球貧窮人士應對氣候變化帶來的影響。

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