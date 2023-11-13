復常後首次維港泳 近3千人克服逆流衝終點 體育盛事陸續來 議員望帶動旅遊

體育盛事一浪接一浪！世界場地越野車錦標賽(World RX)前日首次在香港舉辦，越野車飛馳剷起賽道泥沙，刺激兼有新鮮感！復常後首次舉行的新世界維港渡海泳，昨亦順利完成，今年有近3千人「落水」，不少參加者讚維港水質變好，惟水流較急且逆流，要花更多氣力完成。大會冀未來逐步增加名額，明年加至5,000個，最終希望達1萬人參與。有參加渡海泳的立法會議員認為，維港泳極具代表性，有潛質成為一項國際盛事並與旅遊結合，吸引旅客來港。
今年維港泳參賽名額增至4,000個，是2011年復辦以來規模最大一屆。賽事分設國際組、公開組、男子個人賽事及女子個人賽事。昨早共2,860名健兒落水，從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游約1公里到尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，大部分泳手都成功完成賽事，只有26人身體不適中途上水；一名男子因頭暈送院，情況穩定。對於有近1,200人沒有出席渡海泳，泳總解釋，其中一日水試因颱風取消，致約700人未能出席水試而未能參與。
至於國際組賽事，男、女子冠軍，分別由日本泳手古畑海生及加藤花野奪得。優悠組參加者、年過65歲的黃先生稱因腰下無力，僅靠雙手完成個人第九次維港泳。他笑言比賽難度不低，但參賽更難，有如「過三關」，因大會要求60歲以上人士必須提供醫生紙，而第二關要「抽籤」，最後還要通過「水試」。黃先生又提到今年維港「逆水」和大浪，讓他飲了6次海水，但和一眾泳手游泳，提高他的技能及信心，「有君子之爭的感覺，大家互相影響！」13歲「優悠組」泳手嘉嘉則是首次參與活動，她指水流比想像中急，且逆水流令她非常辛苦，並笑言，「游到中間，人又冇救生筏又遠，有啲恐怖」。嘉嘉終為完成人生首次渡海泳感高興，並希望來年再參加。泳手許先生則讚維港水質有所改善，較2018年參加時好，他又認為，維港最合適舉辦渡海泳活動，因它有著濃厚的歷史，且四周環境優美和具現代感。
姚柏良讚大會設海上樂園
立法會議員鄭泳舜及姚柏良亦有游「優悠組」。旅遊界的姚柏良指，大會於終點區旁邊的尖沙咀海濱花園，新設首個海上遊樂場，認為遊樂場可讓不游泳的市民和遊客享受活動，在運動以外增加旅遊元素。他又說，「維港是香港最有名的『名片』」，未來可讓這個極有代表性的賽事成為一項國際盛事，吸引更多旅客來港。
香港游泳總會會長王敏超表示，明年維港泳名額或增至5,000人，惟須視乎政府及贊助商，而泳總未來會跟康文署商討將水試地點由泳池改為海灘，讓更多人參加水試。他又透露，明年會在港舉辦「世界盃」，讓全世界二百多個國家泳手來港參加；又指，世界賽會是在淺水灣的十公里賽。
黃德森：逾15項獲認證大型體育活動續登場
另外，在中環舉行的世界場地越野車錦標賽因工程延誤，首日賽事日程臨時縮短，賽道較原設計1,225米縮短至約800米，部分市民感掃興。體育專員黃德森昨到場了解情況，表示政府絕對尊重主辦方，主辦方也確保場地符合國際資格才可舉辦賽事。黃德森又指，政府希望吸引更多國際賽事來港，未來會舉辦多於15項獲認證的大型體育活動。
本年體育盛事亦將陸續登場，第一屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於本月19日開跑，8,000名跑手會跑上通車後首次用作賽道的港珠澳大橋，飽覧沿途風景。「樂施毅行者」亦將有850至900隊、近3,400至3,600人參加；樂施會指，今屆冀籌得約3,000萬元，並首次把款項主要用於氣候危機工作，協助本港及全球貧窮人士應對氣候變化帶來的影響。