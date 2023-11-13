復常後首次維港泳 近3千人克服逆流衝終點 體育盛事陸續來 議員望帶動旅遊

體育盛事一浪接一浪！世界場地越野車錦標賽(World RX)前日首次在香港舉辦，越野車飛馳剷起賽道泥沙，刺激兼有新鮮感！復常後首次舉行的新世界維港渡海泳，昨亦順利完成，今年有近3千人「落水」，不少參加者讚維港水質變好，惟水流較急且逆流，要花更多氣力完成。大會冀未來逐步增加名額，明年加至5,000個，最終希望達1萬人參與。有參加渡海泳的立法會議員認為，維港泳極具代表性，有潛質成為一項國際盛事並與旅遊結合，吸引旅客來港。

今年維港泳參賽名額增至4,000個，是2011年復辦以來規模最大一屆。賽事分設國際組、公開組、男子個人賽事及女子個人賽事。昨早共2,860名健兒落水，從灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游約1公里到尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，大部分泳手都成功完成賽事，只有26人身體不適中途上水；一名男子因頭暈送院，情況穩定。對於有近1,200人沒有出席渡海泳，泳總解釋，其中一日水試因颱風取消，致約700人未能出席水試而未能參與。

至於國際組賽事，男、女子冠軍，分別由日本泳手古畑海生及加藤花野奪得。優悠組參加者、年過65歲的黃先生稱因腰下無力，僅靠雙手完成個人第九次維港泳。他笑言比賽難度不低，但參賽更難，有如「過三關」，因大會要求60歲以上人士必須提供醫生紙，而第二關要「抽籤」，最後還要通過「水試」。黃先生又提到今年維港「逆水」和大浪，讓他飲了6次海水，但和一眾泳手游泳，提高他的技能及信心，「有君子之爭的感覺，大家互相影響！」13歲「優悠組」泳手嘉嘉則是首次參與活動，她指水流比想像中急，且逆水流令她非常辛苦，並笑言，「游到中間，人又冇救生筏又遠，有啲恐怖」。嘉嘉終為完成人生首次渡海泳感高興，並希望來年再參加。泳手許先生則讚維港水質有所改善，較2018年參加時好，他又認為，維港最合適舉辦渡海泳活動，因它有著濃厚的歷史，且四周環境優美和具現代感。