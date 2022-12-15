復常解封｜各界冀進一步解封 旅發局花逾億全球推廣

近一年來，入食肆習慣「一掃一嘟」，昨起毋須再掃「安心出行」二維碼，但仍要出示針卡「疫苗通行證」，有食客認為少一個步驟較方便，亦有人稱已習慣做了一年的動作，一時未能適應，認為應完全取消。同步撤銷的「黃碼」安排惠及旅客，但來自東南亞業界代表冀進一步取消入境檢測和每日快測，指安排令旅客卻步，料短期內吸客效果有限。旅發局認為新措施標誌本港打開大門，將啟動逾1億元推廣，為旅客提供優惠，又支持機管局、航空公司等送機票。

市民昨起進入食肆和指定處所，毋需再掃「場地碼」，但仍要反掃針卡。放寬首日，有市民以為已完全取消所有限制，因沒有帶接種證明掃興而回。以往掃碼後，程式會自動展示針卡，但昨起不少地方已撕走「場地碼」，包括政府街市、酒樓等，有長者茶客不懂得如何不掃碼而展示針卡，需職員或親友協助，認為應一併取消免卻麻煩。

有長者指，現只需從安心出行版面右下角「疫苗通行證」開出針卡更方便，少一個步驟，亦省卻記錄離開處所的麻煩。有餐廳則恐防有人不懂得開出針卡，故保留場地碼便利食客。有市民認為目前仍每天逾萬宗確診，有必要保留疫苗通行證。當局指，要出示針卡，除仍可透過安心出行，也可藉「醫健通」、「智方便」、智能手機「錢包」、截圖、紙本方式滿足最新要求。

針對入境旅客，政府取消「黃碼」，即入境後毋須再「0+3」，抵港首3天亦可到餐廳堂食。不過抵港旅客仍須到埗當天接受核酸檢測始放行，繼續第二天要核酸檢測，並每天快測至抵港後第五天。

前日旅發局邀得近60名來自包括泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及新加坡等東南亞旅遊業界代表訪港，昨首日行程即受惠放寬，一行人到餐廳午膳、遊社區、參觀天后廟、西九M+及故宮博物館等。他們高興可重臨本港，又指旅客十分期待訪港，惟馬來西亞侒旅遊有限公司執行董事拿汀楊美珠表示，檢測要求仍令旅客卻步，預料在未撤銷這些措施加上航班不多情況下，不會有太多旅客。泰國NS Travel & Tours副總經理Tony表示，疫情前每年約有60萬泰國旅客人次訪港，料目前措施下，明年或可回復40萬人次。