復常路漫長 宅在家 幼童肥胖比率增逾三成 學生易墮網絡陷阱

疫後復常，除了要關注搞活夜市、股市、樓市等經濟議題外，學童的身心發展亦待重回正軌，不容忽視。疫情對學童生活起重大變化，隨著「宅在家」時間增加，有調查發現，幼童肥胖率比疫情前增逾三成；而留家多接觸互聯網，亦增加誤墮網絡陷阱機會。警方表示，2023年上半年接獲多宗涉學生墮網絡陷阱案件，在整體網上購物騙案中有14%受害者報稱學生、裸聊勒索案則佔20%、援交騙案更有22%；涉及網上交友的性侵案亦有24宗，年紀最細的受害者僅9歲。另外，警方亦透過調查發現，有逾三成青少年曾在遊戲聊天室遇陌生人主動聊天，有人因在購買虛擬道具時被騙，遭網絡欺凌，誘騙外出見面，甚至涉及性罪行。

警方於2023年上半年拘捕了1,790名涉及網上購物、釣魚、投資電話等騙案的騙徒，涉款達96億元，最少凍結1.3億犯罪得益；當中報稱為學生的受害人，有674宗涉網上購物騙案、168宗裸聊勒索案、249宗援交騙案；而涉及網上交友的性侵案件有24宗。網絡安全及科技罪案調查科於本年3至4月期間，以街訪形式訪問了1,805名小一至中六學生，了解他們對網絡遊戲聊天室風險的認知，發現他們面對網絡詐騙、性誘識、洩露個人資料、網絡欺凌等網絡風險。

贈網遊道具誘外出見面或家訪

在六成(1,091人)有玩網絡遊戲的青少年中，294名青少年曾在遊戲聊天室遇陌生人主動聊天，當中98人曾被陌生人提出售賣或贈送網上遊戲道具或武器，並有8人被騙；性誘識(為性目的誘識兒童)風險方面，有31人曾被要求說出個人資料、拍照、單獨外出見面或家人不在時，到家探望作交換條件，換取網上遊戲工具或武器。亦有7男24女受訪者曾被要求視像或外出見面，9男9女曾被要求成為情侶或遭對方說關於性的話題；更有四人曾被要求拍攝私密部位照片；有受訪者沒有按照陌生人指示，遭到責罵、威脅及打電話騷擾。

調查亦發現，青少年網絡安全意識不足，有玩網絡遊戲的學生中，101人曾被盜取網上遊戲帳戶，而被盜取帳號的人中60位學生曾與朋友分享帳號。另有139人曾將姓名、年齡、地址個人資料發給網上認識的陌生人，68人曾試過在網上遊戲或聊天室被欺凌。