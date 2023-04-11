復常首個長假埋單 外遊返港如潮 單日近四十六萬人入境 本地商場讚生意旺 飲食業嘆淡靜

復活節連同清明節的長假期昨完結，不少港人自製「6日長假」外遊，入境處在本月首10日的出入境高峰期，約錄得658.4萬出入境人次，只及早前預測約903萬人次的七成多；隨「紅日」假期結束，多個管制站昨現回港人潮，深圳聯檢大樓外塞滿回港旅客。大批市民外遊同時，有本地商場指人流和生意額上升兩、三成不等，全面通關亦有助帶動遊客生意；不過，有飲食業界指長假期間市面淡靜，整體生意額預計較放寬防疫措施後，減少15%至20%。

防疫措施全面撤銷後的首個長假期「眨下眼就放完」，本港昨日截至晚上9時，單日有45.8萬入境人次，連同本月首9日合計約311.0萬人次，而過去10日出境人次則有347.4萬，出入境總人次達658.4萬，只及入境處預計的約903萬出入境人次七成多。據入境處數字，高峰期內復活節長假首日、即耶穌受難節(7日)最多人出境，達45.4萬人次；入境高峰期則為前日，達47.2萬人次。各出入境管制站人頭湧湧的情境，事隔數日後再現，機場抵港大堂擠滿攜著一箱又一箱「戰利品」的外遊港人，他們主要遊日本、韓國和台灣後返港，當中不乏隨家人外遊的小朋友。附近的港珠澳大橋香港口岸，下午亦有大批港人由澳門或珠海回港，人工島巴士站下午已出現等候機場巴士往市區的人龍。幾乎每日出入境人次稱冠的羅湖管制站，10日高峰期共有146.2萬出入境人次，昨日在深圳一方下午已出現回港人潮，大批旅客排隊進入聯檢大樓辦理過境手續返港，外圍逼得水洩不通，當局加派職員協助維持秩序，未見混亂。

6日長假錄近300萬人次出入境

在6日的復活節和清明節長假期，本港有接近300萬出入境人次；有本港商場稱受惠於長假期帶旺人流。位處港鐵東鐵綫沿線、新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場，復活節4日長假期人流和營業額均錄得兩成增長，尤以食肆、超級市場和珠寶鐘錶等升幅最顯著。而政府周日(16日)將派發3,000元電子消費券，新城市廣場將推出相關優惠，希望延續市民消費的勢頭提振消費。

商場食肆期待消費券刺激

新地指，旗下其他逾20個商場的生意額和人流，亦分別錄得約20%至30%的增幅；又指，通關後市面人流逐漸回復熱鬧，旅遊業復甦為商場帶來利好因素。有珠寶金飾商戶則表示，因今年雙春兼閏月較多人結婚，以金飾如龍鳳鐲和金鏈等嫁娶用最受歡迎，人均消費增加20%至一萬元，亦有電器商戶表示，市民趁復活節長假期出動購物，多以年輕家庭客為主，生意升幅按月增30%，熱賣產品包括新款智能電話和抽濕機、冷氣機等。

不過，餐飲聯業協會會長黃家和指，大批市民在長假期間外遊、市面淡靜，加上市民有提早晚飯的習慣、較少外出堂食，令晚市生意較差。他又指，過往旺季飲食業每日生意額可高達4億元，惟估計今年復活節平均每日只有約2.3億至2.5億元，整體生意額較放寬防疫措施後下跌15%至20%。他期望，政府下周派發電子消費券後能帶動消費。

另外，港鐵去年的列車服務延誤罰款額，最新改為於特定周末透過「特別車費日」提供半價優惠回饋乘客，取代以往每程3%的折扣。過去周末為今年首兩個「特別車費日」，曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，不少市民並不知過去兩日有半價優惠，認為港鐵可加強宣傳下月13、14日的「特別車費日」。他又估計，有十多萬名乘客因外遊無法享用今次優惠，整體受惠人數不多。