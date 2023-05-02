復常黃金周 M+故宮博物館旺場 商場名店吸金 業界望暑假內地客量續增

內地從疫情復常後首個五一黃金周明日結束，長假首兩日有近32.2萬人次內地旅客入境；昨日截至晚上9時共約38.7萬人次入境。西九文化區的兩個博物館在疫情期間開幕，通關後旋即成為內地旅客的新景點，連日來不少遊客專誠入場參觀，尖沙咀傳統景點一帶昨亦繼續人頭湧湧。有旅遊業界分析，內地客仍未全數「回流」，或與趕不及辦理證件及興起「國內遊」有關，但相信內地訪港客量有望在暑假時進一步攀升。

昨日五一勞動節，亦是本港「3天連假」的最後一天，入境處回覆查詢指，截至昨晚9時各管制站共有38.7萬人入境。處方網站數字顯示，五一黃金周首兩日(即4月29至30日)，共有近32.2萬人次內地旅客入境，兩日均有最多內地旅客乘搭高鐵抵港。內地遊客睽違本港3年，其間九龍西多個旅遊景點落成或翻新，通關後終可親臨欣賞和遊覽。位於西九文化區的M+和香港故宮文化博物館，原本分別於周一(昨日)和周二(今日)恆常休館，為迎接內地旅客兩館都暫停休館一次。

兩館場外遊客忙打卡

兩間博物館在開放時間前，已有內地旅客等候入場，兩館雖然設有即場售票，但不少人到訪前均「做足功課」，預先在網上購票省卻輪候買飛的時間。至於未有入內參觀的遊客，也不忘在入口外拍照「打卡」紀念到此一遊，在故宮博物館前更有遊客盛裝打扮，穿上漢服與「故宮」合照。

適逢昨日是本港的3日假期最後一日，天氣不太熱亦未有下雨，在岸邊和面向海邊的草地，有大批市民相約三五知己露營野餐，甚或帶同小朋友和寵物「放電」，一帶同樣擠得水洩不通，草地放滿一個又一個帳篷。

尖沙咀再現拖喼客

料逾半內地旅客未回流

同樣位處九龍西的傳統旅遊景點，昨依舊人流如鯽。在尖沙咀碼頭、香港文化中心和星光大道一帶，路上均逼滿前來欣賞維港的遊客，而名店林立的廣東道和海港城，則不乏一批「拖喼客」。縱使尖沙咀街頭人頭湧湧，旅遊促進會總幹事崔定邦認為，部分內地旅客因未及辦理港澳旅遊簽證，又或覺得本港酒店房價貴，加上內地現時流行「國內遊」，「可能索性留返喺國內」，估計有約一半至三分之二旅客未回流。他期望，訪港內地旅客人次暑假會進一步攀升，毋須待至10月的十一黃金周。他又指，每日入境旅客數目多於酒店房間供應，相信較多內地旅客選擇即日來回。

市道方面，新地表示旗下12個商場的人流和營業額，平均分別按年增加20%及25%。批發及零售界立法會議員邵家輝亦指，受惠於五一、電子消費券和「開心香港」活動帶動消費氣氛，零售業生意已回復疫情前黃金周的約六、七成，其中珠寶首飾、電器等銷售額較平日多兩至三成。不過，他指各行各業人手仍短缺，業主亦擔心請不到員工而減慢租舖步伐，因此旅遊旺區仍有「吉舖」、可見零售業未完全恢復。