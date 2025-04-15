復活節料600萬人次出入境 旅行社：地震陰霾旺港人北上旅行團 餐飲業憂流失本地客 訂座不理想

港人長假外遊熱點大逆轉！復活節連假本周五(18日)開始，作為港人外出黃金檔期，入境處預計由本周四起會有600萬人次出入境。以往港人趁長假會選擇到日本等鄰近亞洲地區，惟有旅行社表示，受大地震傳言影響，復活節出發的日本團明顯減少，旅行社要加推額外保障，挽回客人信心；相反本地團和北上人數明顯增加。市民外遊對本港餐飲業生意續受打擊，有業界指今年清明假生意已比預期差，估計復活節四天長假，食肆流失客源會更嚴重。 今年復活節假期將在本周五耶穌受難節(18日)開始，至下周一(21日)完結，假期一共長四天，若連同14日至17日(周一至四)或22日至25日(周二至五)請假，便可自製「請4日放10日」長假。入境處預計周五會是出境高峰，約76萬人次經陸路出境，較剛過去的清明節出境高峰再多八成，入境高峰則在周一，預計超過60萬人次。

內地團升三成 成最受歡迎目的地 歷來復活節都是港人外出黃金檔期，不過今年東南亞周邊地區地震頻發，加上坊間關於日本將發生大地震的傳言四起，令部分港人轉換旅遊地點。縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，今年復活節假期，內地旅行團佔比按年上升至三成，成為復活節最受歡迎的旅遊目的地，其次是杜拜和澳洲。 他又指，昔日最受港人歡迎的日本，佔比由五成大跌至兩成，約每日10團變5團；為挽回客人信心，旅行社已加推「在日本期間遇上5級或以上地震，可獲全額退款」額外保障。袁振寧又指，有別以往「天災發生咗先驚」，市場是恐懼預言成真，故難以估計恐懼情緒和額外保障會持續多久。 旅行社：港人staycation復活 太子旅遊經理林炳成也指，部分港人寧選擇留港遊玩，今年復活節本地團佔整體報團人數雖然較去年減少約三成，但港人比例有所上升、佔團友約一半；而港人留港staycation現象亦復活，通過旅行社訂購本地酒店的港人數量，亦較去年增長兩成。另外，因雲南大理剛開通直飛香港的航班，復活節假期到大理的內地團人數也較多，高鐵團穩步增長約一成，客人較多以西安、貴州為目的地。林炳成推測，市民或選擇留待暑假，才規劃離港的長途旅行。

黃家和

黃家和：訂座情況不理想 縱使有人留港消費，但亦追不上離港人數。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，上周清明節三日連假已有300多萬人次出入香港，對餐飲及零售生意有很大影響；而目前復活節訂座情況不理想，根據過往這幾年經驗，復活節對餐飲業生意有頗嚴重打擊，生意比平日下跌逾三成，有些甚至是下跌一半以上。 黃家和又指，自去年12月1日起實施深圳一簽多行後，有助吸引更多內地遊客訪港，特別是深圳旅客，惟很多大灣區旅客是即日來回，加上消費降級，幫助力度不如預期；不過他估計今年復活節假市道或比去年稍為改善。此外，他觀察到近期夜間消費增加，「啲市民夜間都多咗出外」，亦有內地旅客向他推介香港食宵夜的地方，更多食肆已延長營業時間。