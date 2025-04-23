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2025-04-23 14:43:56

復活節檔期4日票房僅收1267萬　比去年暴跌6成半

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復活節假期港人外遊，電影票房受嚴重影響。(中通社資料圖片）

復活節假期港人外遊，電影票房受嚴重影響。(中通社資料圖片）

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近年香港消費市道陷低潮，戲院生意更一落千丈爆結業潮，復活節假期港人外遊，電影票房受嚴重影響。香港票房有限公司周二（22日）公布，今年復活節檔期（4月18日至21日）的電影票房，香港票房僅12,675,957元，票房公司指本港整體電影消費市道銳減，比去年復活節同期大跌65.6%，數字顯示香港戲院經營環境持續艱難，並呼籲市民多到戲院看電影，繼續支持戲院及香港電影業。

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根據數字，今年復活節檔期間，港澳兩地票房總收入為13,476,058元，香港佔12,675,957元。而去年復活節同期（3月29日至4月1日）的票房總收入，港澳兩地共有38,363,241元，香港有36,848,880元。對比兩年數字，港澳兩地今年票房總收入跌了64.87%，本港跌65.6%。

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港片三甲不入

今年復活節檔期上映電影，收入最佳是荷里活電影《MINECRAFT：我的世界大電影》，4天收入為3,075,475元，第二位是奧斯卡得獎動畫電影《貓貓的奇幻漂流》，收1,433,134元，另一套荷里活電影《戰役》收1,329,316元排第3。香港電影只有兩套打入首5位，分別是第4位的《贖夢》收1,244,159元，及第5位的《破．地獄》加長版，收1,154,524元。

去年復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是MIRROR全員主演的港產片《12怪盜》，四天收入為13,206,877元，而第二位是荷里活電影《哥斯拉 x 金剛: 新帝國》，收9,818,598元，而動畫電影《功夫熊貓4》則收5,379,676元，排第3位。第4位及第5位分別是《沙丘瀚戰: 第二章》及《捉鬼敢死隊: 冰封魅來 》，收1,701,015元及1,201,629元。


 

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