復活節長假最後一日 截至晚上9時 63萬人次入境 港人佔54萬

復活節一連4日長假期今日結束，不少港人都陸續回港收拾心情準備明日上班。截至下午4時，入境處數字顯示共有55.5萬人進出香港，當中有23.8萬人次香港居民循不同管制站入境，包括4.1萬人次經羅湖、3.8萬人次經港珠澳大橋返港，機場和落馬洲支線亦各自有3.2萬人次港人入境；同期有5.1萬名內地旅客經不同管制站入境。

至下午4時近20萬人次港人出境

出境方面，截至下午4時有接近20萬人次港人出境，經機場和羅湖離港的各有約3.4萬，其次是3.2萬人次的落馬洲支線。另外，啟德郵輪碼頭今日有郵輪海洋贊禮號停靠，該管制站截至下午4時分別有4,555人次入境和5,384人次出境。

入境處預計今日是入境高峰期，入境人次約61.8萬。運輸署亦預計今日的回港高峰時間，公共運輸需求會較高，乘客候車時間將較長，已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求，同時呼籲經港珠澳大橋往返內地或澳門的跨境私家車旅客，預早妥善規劃行程及預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。

▼高鐵西九龍站陸續有乘客入境▼