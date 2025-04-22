復活節長假期結束 逾222萬人次外遊 多個口岸逼爆 本地試食節旺場 餐飲業料生意跌三成

一連四日的復活節假期結束。根據入境處數字，計及復活節前夕，以及首三天的復活節假期，超過222萬人次出境。昨日多個陸路口岸均現車龍人龍，港珠澳大橋一度出現「極度高峰」的情況，其他口岸同樣出現人潮。有市民認為內地物價低具吸引力，亦有市民選擇留港消費。餐飲業界指生意額跌幅達三成，前景不樂觀；但亦認為若本地多辦特色活動，有助留住本地市民，吸引他們外出消費。

不少港人向來趁復活節長假期外遊。根據入境處數字顯示，計及上周四復活節前夕和假期首三日，合共錄得出境人次逾222萬，按年升9%；其中復活節假期首天最多人出境，逾72.4萬人次，按年增加2.3萬人次。至於訪港旅客方面，首三天的假期中，內地訪客和其他訪客共錄得40.7萬人次。

深圳灣口岸需人潮管制

昨日是長假期最後一天，外遊的市民紛紛返港，多個出入境口岸均人頭湧湧。根據入境處數字，截至昨晚9時，超過95萬人次出入境，當中入境人次約有63萬。其中在港珠澳大橋，昨午2時至3時曾出現長達500米的車龍，需時40分鐘才能過關，屬「極度高峰」。至於深圳灣口岸的人流在傍晚同樣逐漸增加，更需要實施人流管制，警方亦呼籲旅客改用其他口岸或交通工具返港。

另一邊廂，高鐵西九龍站同樣擠滿返港市民，有市民指過關僅需10分鐘左右。此外，羅湖和落馬洲口岸同樣出現人潮。有市民指過關大致暢順，僅需5至10分鐘便順利過關。有從深圳回港的市民表示，趁著假期到深圳玩樂，認為內地的物價較香港低，貨品選擇亦較香港多。

