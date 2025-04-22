復活節長假期結束 逾222萬人次外遊 多個口岸逼爆 本地試食節旺場 餐飲業料生意跌三成

一連四日的復活節假期結束。根據入境處數字，計及復活節前夕，以及首三天的復活節假期，超過222萬人次出境。昨日多個陸路口岸均現車龍人龍，港珠澳大橋一度出現「極度高峰」的情況，其他口岸同樣出現人潮。有市民認為內地物價低具吸引力，亦有市民選擇留港消費。餐飲業界指生意額跌幅達三成，前景不樂觀；但亦認為若本地多辦特色活動，有助留住本地市民，吸引他們外出消費。
不少港人向來趁復活節長假期外遊。根據入境處數字顯示，計及上周四復活節前夕和假期首三日，合共錄得出境人次逾222萬，按年升9%；其中復活節假期首天最多人出境，逾72.4萬人次，按年增加2.3萬人次。至於訪港旅客方面，首三天的假期中，內地訪客和其他訪客共錄得40.7萬人次。
深圳灣口岸需人潮管制
昨日是長假期最後一天，外遊的市民紛紛返港，多個出入境口岸均人頭湧湧。根據入境處數字，截至昨晚9時，超過95萬人次出入境，當中入境人次約有63萬。其中在港珠澳大橋，昨午2時至3時曾出現長達500米的車龍，需時40分鐘才能過關，屬「極度高峰」。至於深圳灣口岸的人流在傍晚同樣逐漸增加，更需要實施人流管制，警方亦呼籲旅客改用其他口岸或交通工具返港。
另一邊廂，高鐵西九龍站同樣擠滿返港市民，有市民指過關僅需10分鐘左右。此外，羅湖和落馬洲口岸同樣出現人潮。有市民指過關大致暢順，僅需5至10分鐘便順利過關。有從深圳回港的市民表示，趁著假期到深圳玩樂，認為內地的物價較香港低，貨品選擇亦較香港多。
市民怕人多不外遊 試食節咖啡節旺場
有人選擇趁長假期外遊，亦有市民選擇留港消費。香港國際試食節暨優質食品博覽自上周五起一連5日在灣仔會展舉行，吸引大批市民入場，主辦方指，首4日展期，入場人次突破22萬，超越上屆15萬及預期的20萬人次。參展商Chiligala主打地中海美食，帶來西班牙青口、雞尾酒特飲等，並以每杯20元的推廣價推銷手工啤酒。店員鄧小姐表示，攤檔內的食品都有減價，部分較市價少近三分一，啤酒更是「減到幾多錢入、幾多錢出」，加上人流多，不斷有顧客消費，部分貨品昨日已售罄，當中鴨肝等更在首日已「賣晒」，相信今日最後一日應該無需減價促銷。
出售海鮮產品的海王食品亦有參展。負責人歐陽智民指，因展覽與復活節假期同期，本來預料「個個都飛晒」，但原來留港消費的市民不少，令整體人流較他的預期多出一半；又指，入場人士「個個都好雀躍去試味」，不少在試食後都會消費購物，故認為試食能刺激客人消費意欲。
周小姐與曹先生趁復活節假期最後一日，一同參加試食節，花逾300元。周小姐表示，場內試食的數量與其他食品展「無乜分別」，試食價則較市價便宜約一至兩成，如40元一碗鮑魚、50元3隻蠔等，「平得唔算太多」，但認同試食有助刺激消費意欲。
來自遼寧瀋陽的龐先生前日抵港兩日遊，因見試食節的宣傳而順道參加。他表示，參加試食節「感覺挺好」，店舖種類很多，食品也比較稀奇，並在攤位試吃泰國菜、國產豬手等，共消費約500港幣。
此外，自上周五起一連4日在西九文化區藝術公園舉辦的大型戶外咖啡節同樣吸引大批咖啡迷入場，主辦方稱首3日已逾3萬人入場。有本身是咖啡愛好者的市民稱，香港有不少特色旅遊景點和活動，希望留港消費，支持本地經濟。有檔主則表示人流和生意額都較預期理想。
多辦活動料刺激市民外出消費
不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，復活節假期期間本港餐飲業市道非常淡靜，生意跌幅原先預計比平時周末周日減少25%，現時跌幅更大，可能達到30%，部分高級餐廳的生意跌幅更多達四成至五成。他指，港人外遊加上北上消費，且復活節並非內地公眾假期，訪港內地旅客並無增加，業界對未來前景並不樂觀。
他又指，過去數日一些地區舉辦不同活動，例如西九文化區及啟德體育園等，當區食肆反映生意不錯，能夠吸引人流。他認為，如果多舉辦不同活動，能令市民外出消費。