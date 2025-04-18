復活節首日已逾25萬人次經各口岸出境　港鐵：東鐵綫部份列車以大埔墟作終點（更新）

【13:25更新】運輸署更新，指深圳灣口岸的跨境私家車雖然仍然很多，不過等候駛往旅檢區進行離境手續的時間已減至60分鐘，不過警方仍在深圳灣實施第二階段特別交通安排。

【11:55更新】入境處表示，截至上午10時，逾25.4萬人次經各口岸出境，入境就有5.6萬人次。在各口岸中以羅湖出境人次最多，逾5.5萬人次，而落馬洲支綫也有5.4萬人次。運輸署表示，因應長假期出境人潮高峰，目前使用羅湖管制站的人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次已作出調整，乘客或需於中途站轉車，車站已加派人手協助乘客。港鐵宣布，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站，乘客需於該站轉車。車站已加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間。